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धमतरी धान खरीदी: 2398 किसानों से 8205 मीट्रिक टन धान खरीदा, अवैध भंडारण पर छापेमारी

धमतरी धान खरीदी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं. मंगलवार को जिले के अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में व्यापारियों और राइस मिल के स्टॉक में अनियमितता सामने आई. चार स्थानों पर जांच के दौरान कुल 1,085 कट्टा से अधिक धान जब्ती की कार्रवाई की गई है. वहीं, धान खरीदी केंद्रों में भी खरीदी का सिलसिला जारी है.

धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ग्राम बिरझूली में छोटे व्यापारी राजेंद्र साहू के पास निर्धारित सीमा से अधिक धान मिलने पर 80 कट्टा धान जब्त किया गया. इसी तरह ग्राम सेमरा में फुटकर व्यापारी रमेश खंडेलवाल के दुकान परिसर से 40 कट्टा धान मिला, जिसे मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया. दोनों मामलों में कुल 120 कट्टा धान पर कार्रवाई की गई.