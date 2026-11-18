धमतरी धान खरीदी: 2398 किसानों से 8205 मीट्रिक टन धान खरीदा, अवैध भंडारण पर छापेमारी
धमतरी में धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 10:36 AM IST
धमतरी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं. मंगलवार को जिले के अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में व्यापारियों और राइस मिल के स्टॉक में अनियमितता सामने आई. चार स्थानों पर जांच के दौरान कुल 1,085 कट्टा से अधिक धान जब्ती की कार्रवाई की गई है. वहीं, धान खरीदी केंद्रों में भी खरीदी का सिलसिला जारी है.
धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई
प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ग्राम बिरझूली में छोटे व्यापारी राजेंद्र साहू के पास निर्धारित सीमा से अधिक धान मिलने पर 80 कट्टा धान जब्त किया गया. इसी तरह ग्राम सेमरा में फुटकर व्यापारी रमेश खंडेलवाल के दुकान परिसर से 40 कट्टा धान मिला, जिसे मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया. दोनों मामलों में कुल 120 कट्टा धान पर कार्रवाई की गई.
इधर, कुरुद तहसील के ग्राम चर्रा में फुटकर व्यापारी ओमप्रकाश महावर के यहां जांच के दौरान 13 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित मिला. संयुक्त जांच दल ने मौके पर भंडारण की पड़ताल कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की.
सबसे बड़ी अनियमितता ग्राम भुसरेंगा स्थित भंशाली राइस मिल के निरीक्षण में सामने आई. नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मिल में उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया. अभिलेखों में दर्ज मात्रा और मौके पर मिले धान का मिलान करने पर 885 कट्टा धान अतिरिक्त पाया गया. टीम ने पंचनामा तैयार कर मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की और धान को नियमानुसार मिल संचालक की सुपुर्दगी में दिया.
खरीदी के आंकड़ों पर भी एक नजर
एक ओर प्रशासन अवैध भंडारण और स्टॉक में अंतर को लेकर सख्ती बरत रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी जारी है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत अब तक 2,398 किसानों से 8,205.16 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. वहीं 18 नवंबर को धान बेचने के लिए 1,008 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 3,663.25 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व्यापारियों, राइस मिलों और भंडारण स्थलों की जांच जारी रहेगी. निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण, स्टॉक में अंतर और नियम विरुद्ध कारोबार मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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