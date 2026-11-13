धमतरी धान खरीदी अपडेट: 15 नवंबर से धान खरीदी, पहले दिन धान बेचने 554 किसानों ने कटाए टोकन
इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 108 उपार्जन केंद्रों की सुविधा मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:22 AM IST
धमतरी: धान खरीदी की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. आगामी 15 नवंबर से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है. इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 108 उपार्जन केंद्रों की सुविधा मिलेगी. पिछले वर्ष जिले में 100 केंद्र संचालित थे, जबकि इस बार 8 नए केंद्र शुरू किए गए हैं. वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के लिए 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
धान खरीदी शुरू होने से पहले जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है. गुरुवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. टोकन व्यवस्था, बारदाना, नापतौल, गुणवत्ता जांच, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रखने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी, नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.
8 नए केंद्रों से किसानों को मिलेगी सुविधा
इस खरीफ सीजन में जिले के भुसरेंगा, अटंग, सिलघट, सिलौटी, सिंधोरीखुर्द, बुड़ेनी, राजपुर और टांगापानी में नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं. इन केंद्रों के जुड़ने से किसानों को धान बेचने के लिए पहले की तुलना में अधिक विकल्प मिलेंगे और खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
पहले दिन के लिए 554 किसानों ने कटाए टोकन
15 नवंबर को खरीदी के पहले दिन धान बेचने के लिए जिले के 83 उपार्जन केंद्रों में अब तक 554 किसानों ने टोकन कटाए हैं. इन किसानों से करीब 20 हजार क्विंटल धान खरीदी का अनुमान है. टोकन व्यवस्था के जरिए किसानों को निर्धारित तारीख और समय पर धान बेचने की सुविधा दी जा रही है, जिससे केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके.
अवैध धान पर नजर रखने 6 चेक पोस्ट
धान खरीदी के साथ ही अवैध परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है. इसके लिए बोरई, बनरौद, सांकरा, बांसपानी, जैतपुरी और मोहेरा में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं. यहां जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि दूसरे क्षेत्रों से अवैध धान की आवक पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.
खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नापतौल उपकरण, कंप्यूटर, मानव संसाधन और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित रहे. खरीदी के दौरान नियमित निरीक्षण करने तथा किसानों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रत्येक केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त कर व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी तय की गई है.
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने टोकन में निर्धारित तिथि और समय पर ही उपार्जन केंद्र पहुंचे तथा धान को निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप तैयार कर लाएं. प्रशासन का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता है.
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