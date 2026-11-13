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धमतरी धान खरीदी अपडेट: 15 नवंबर से धान खरीदी, पहले दिन धान बेचने 554 किसानों ने कटाए टोकन

धमतरी धान खरीदी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: धान खरीदी की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. आगामी 15 नवंबर से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है. इस बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए 108 उपार्जन केंद्रों की सुविधा मिलेगी. पिछले वर्ष जिले में 100 केंद्र संचालित थे, जबकि इस बार 8 नए केंद्र शुरू किए गए हैं. वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के लिए 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

धान खरीदी शुरू होने से पहले जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है. गुरुवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. टोकन व्यवस्था, बारदाना, नापतौल, गुणवत्ता जांच, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रखने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी, नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.