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धान कांटा मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने पर हमाल संघ नाराज, कहा- दिन-रात मेहनत की अब भटक रहे हैं

धान कांटा मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने पर हमाल संघ नाराज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी में हमाल संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: जिले में धाना कांटा मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने से हमाल संघ के सदस्य नाराज है. उनका कहना है कि धान खरीदी में पूरी मेहनत के बावजूद मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिला है. भुगतान की मांग को लेकर वे कलेक्ट्रेट भी पहुंचे और प्रशासन को आवेदन सौंपा.

हमाल संघ के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने ग्राम कंडेल स्थित कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र में पिछले तीन माह तक धान कांटा का काम किया. करीब 28 मजदूरों ने लगातार मेहनत की, लेकिन अब तक उनकी मजदूरी का 25% हिस्सा लंबित है. मजदूरों ने बताया कि भुगतान के लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा.

सोसायटी में काम कर रहा था, साहब लोग पैसा काट-काट के दे रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है, घर में छोटे बच्चों की देखभाल तक नहीं हो पा रही है- भरत साहू, हमाल संघ

जो केंद्र का प्रभारी है वो पेमेंट नहीं दे रहा है, घुमा रहा है. रोज अपनी गाड़ी का खर्चा उठाकर आते हैं पेमेंट लेने और दे नहीं रहे हैं- गेवेंद्र ढीमर, हमाल संघ

आंदोलन की चेतावनी

भरत साहू और गेवेंद्र ढीमर ने कहा कि 28 मजदूरों में हर एक का लगभग 10-15 हजार रुपए अभी बाकी हैं. प्रबंधक भुगतान देने के लिए टालमटोल कर रहे हैं. मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान जल्द नहीं हुआ तो मंडी में आंदोलन करेंगे और यूरिया का एक भी कट्टा उठाने नहीं देंगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

धमतरी कलेक्टर ने कहा कि यह शासन स्तर का मामला है और संबंधित विभाग को पत्र भेज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

ये राज्य स्तर का मामला है इसे हम आगे बढ़ा देंगे- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर धमतरी

एक तरफ आश्वासन और दूसरे तरफ मजदूरों की परेशानी, जो दिन-रात मेहनत कर, बोरे सिलाई तक आधी रात को करते हुए धान खरीदी को सुगम बना रहे थे. लेकिन भुगतान नहीं मिलने से उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.