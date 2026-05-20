NEET धांधली के विरोध में NSUI का उग्र प्रदर्शन, धमतरी में जगह-जगह पुतला दहन, छात्र नेता बोले- पेपर लीक बीजेपी सरकार की नाकामी
जिले के सभी ब्लॉक में NSUI का विरोध प्रदर्शन, पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग, कहा- मेहनत और सपनों पर पानी फेर रही सरकार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 2:15 PM IST
धमतरी: NEET परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर जिले में छात्र आक्रोश खुलकर सामने आया. राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिलेभर के अलग-अलग ब्लॉकों में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले दहन कर विरोध दर्ज कराया गया.
सख्त कार्रवाई की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है. छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. नेताओं ने कहा कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ी सामने आना यह साबित करता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है. लाखों छात्र-छात्राएं वर्षों तक कठिन मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देती हैं.- NSUI जिलाध्यक्ष राजा देवांगन
'केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामी'
NSUI छात्र नेताओं का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटना बीजेपी सरकार की नाकामी दर्शाती है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने “पेपर लीक बंद करो”, “युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो” और “शिक्षा व्यवस्था बचाओ” जैसे नारे लगाए. कई स्थानों पर छात्रों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध मार्च भी निकाला. NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल NEET परीक्षा की नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की है.
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पाण्डे के निर्देश पर ये प्रदर्शन किया गया. जिलाध्यक्ष राजा देवांगन के आह्वान में जिले सभी ब्लॉक में कार्यकर्ता एकजुट हुए और प्रदर्शन किया.
भखारा, कुरूद, नगरी, बेलर, कुकरेल और मगरलोड समेत कई स्थानों पर छात्र-युवा बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की. भखारा में विधानसभा अध्यक्ष लोकेश साहू और सौरभ पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया. वहीं कुरूद में विधानसभा उपाध्यक्ष यश चंद्राकर और ब्लॉक अध्यक्ष जगेन्द्र साहू के नेतृत्व में छात्रों ने NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर विरोध जताया. नगरी में विधानसभा अध्यक्ष अरविन्द यादव और नगर अध्यक्ष राकेश नेताम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया जहां छात्रों ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. बेलर में जिला उपाध्यक्ष चैतन्य साहू और वेंकट देवांगन, कुकरेल में ब्लॉक अध्यक्ष विवेक कतलाम और जिला सचिव नेकु पर्ते, जबकि मगरलोड में प्रदेश प्रवक्ता लक्की निर्मलकर और ब्लॉक अध्यक्ष सूरज सिन्हा के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया गया.