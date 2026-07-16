पहली बैठक में नई एसपी का बड़ा एक्शन प्लान, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी धमतरी पुलिस
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को टाइम पर ड्यूटी, साफ-सुथरी वर्दी और बेहतर टर्नआउट बनाए रखने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 9:10 AM IST
धमतरी: जिले की नई पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने पदभार संभालने के बाद पहली बैठक ली. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को साफ संदेश दिया कि जिले में अनुशासित, संवेदनशील और जनता के प्रति जवाबदेह पुलिसिंग ही प्राथमिकता होगी. धमतरी एसपी ने नशा, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, चाकूबाजी समेत सभी तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
धमतरी एसपी ने पहली ही बैठक में दिए ये निर्देश
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने बैठक में कहा कि धमतरी पुलिस की कार्यशैली पारदर्शी, अनुशासित और जनोन्मुखी होनी चाहिए. सभी अधिकारी-कर्मचारियों को टाइम पर ड्यूटी, साफ-सुथरी वर्दी और बेहतर टर्नआउट बनाए रखने के निर्देश दिए. उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.
हमारी कोशिश रहेगी कि अपराधी के मन में पुलिस का डर हो और सामान्य नागरिक पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए जो भी जरूरी होगा, हम करेंगे- भावना पांडेय, एसपी, धमतरी
"बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस रहे मौजूद"
बैठक में एसपी ने जिले में विजिबल और बेसिक पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने सदर बाजार सहित प्रमुख बाजारों में नियमित पैदल गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस की लगातार मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके अलावा होटल-ढाबों की नियमित जांच, रात्रि गश्त, बैंक और एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करने को कहा.
एसपी ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने, जुआ-सट्टा, अवैध शराब और अन्य अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए. चाकूबाजी की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने और ऑनलाइन माध्यम से चाकू मंगाने वालों पर भी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
एसपी ने थानों में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार, एफआईआर का तत्काल पंजीयन, सीसीटीएनएस की नियमित अपडेटिंग और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी विशेष जोर दिया.
एसपी भावना पांडेय ने अपनी पहली बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि धमतरी पुलिस की प्राथमिकता अनुशासन, प्रभावी कानून-व्यवस्था, जनता का विश्वास और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. जिले में नशे और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज होने के संकेत भी इस बैठक से मिले हैं.