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धमतरी के नगरी में प्रार्थना सभा को लेकर जमकर हंगामा, धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठन का प्रदर्शन

धमतरी के नगरी में प्रार्थना सभा को लेकर जमकर हंगामा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है. इस बार नगरी के वार्ड क्रमांक 12 में एक घर पर आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर बवाल हुआ. हिंदू संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. सभा में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की.

धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठन का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सुनसान जगह में बना भवन हिंदू जागरण मंच के सदस्यों का कहना है कि उन्हें नगरी विकासखंड के वार्ड क्रमांक 12 में कथित धार्मिक गतिविधियों की सूचना मिली थी. सूचना के बाद वे मौके पर पहुंचे, जहां एक भवन में प्रार्थना सभा आयोजित होने की बात सामने आई. संगठन ने आरोप लगाया कि सुनसान जगह पर बने भवन में लगातार सभाएं आयोजित की जा रही हैं और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर उन्हें बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है.