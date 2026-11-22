धमतरी के नगरी में प्रार्थना सभा को लेकर जमकर हंगामा, धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप, हिंदू संगठन का प्रदर्शन
झूमाझटकी की स्थिति भी बनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 7:07 PM IST
धमतरी: जिले में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है. इस बार नगरी के वार्ड क्रमांक 12 में एक घर पर आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर बवाल हुआ. हिंदू संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. सभा में धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की.
सुनसान जगह में बना भवन
हिंदू जागरण मंच के सदस्यों का कहना है कि उन्हें नगरी विकासखंड के वार्ड क्रमांक 12 में कथित धार्मिक गतिविधियों की सूचना मिली थी. सूचना के बाद वे मौके पर पहुंचे, जहां एक भवन में प्रार्थना सभा आयोजित होने की बात सामने आई. संगठन ने आरोप लगाया कि सुनसान जगह पर बने भवन में लगातार सभाएं आयोजित की जा रही हैं और हिंदू समाज के लोगों को बुलाकर उन्हें बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
भ्रमित करना गलत, इसका विरोध
हिंदू जागरण मंच ने कहा कि संगठन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन धर्म के नाम पर यदि किसी को भ्रमित कर उसकी आस्था बदलने का प्रयास किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के संदेशों का भी सम्मान है, लेकिन कुछ लोग कथित तौर पर गलत गतिविधियों के जरिए उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं. संगठन ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों में कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग की.
नगरी में लगातार प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें हिंदू समाज के लोगों को बुलाया जाता है. हम मौके पर पहुंचे तो वहां हिंदू समाज के ही लोग मौजूद थे. एक व्यक्ति खुद को पास्टर बताते हुए धमकी भी दे रहा था और हिंदू समाज के खिलाफ अपशब्द भी कह रहा था- चित्रेश साहू, हिंदू जागरण मंच
हमने इस संबंध में प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है. आगे अगर ऐसा होता रहा तो उग्र आंदोलन करेंगे- डाकेश्वर साहू, हिन्दू जागरण
पुलिस ने दी समझाइश
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि नगरी में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया. शिकायतकर्ताओं की बात सुनी है. आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच की जाएगी.
मौके पर तहसीलदार समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों को समझाइश दी गई है. आवेदन लेकर जो भी शिकायत हो उसकी जांच करेंगे आगे कार्रवाई की जाएगी- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी
फिलहाल प्रार्थना सभा को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है. मामले में प्रशासन की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.