धमतरी में निगम एरिया छोड़कर ग्रामीण कॉलोनी में सफाईकर्मी भेजने का आरोप, पूर्व पार्षद बोले- अप्रोच के चलते हो रहा

धमतरी में निगम एरिया छोड़कर ग्रामीण कॉलोनी में सफाईकर्मी भेजने का आरोप, पूर्व पार्षद बोले- अप्रोच के चलते हो रहा
धमतरी में सफाईकर्मी और वाहन के निगम एरिया के बाहर काम करने का वीडियो भी सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 9:00 PM IST
धमतरी: सफाई के मुद्दे को लेकर फिर नगर निगम विवादों में हैं. इस बार अपने वाहन और सफाईकर्मियों को निगम के वार्डों को छोड़कर ग्रामीण इलाके के कॉलोनी में भेजने का आरोप लगा है. कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, धमतरी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और नगर निगम अपने कर्मचारियों को शहर के बाहर कॉलोनियों में भेज रहे हैं.
किसी नेता के अप्रोच का भी आरोप: कांग्रेस का कहना है कि, स्वच्छता में नगर निगम अव्वल आने के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन इस प्रकार से अपने कर्मचारियों को बाहर भेज कर कैसे स्वच्छता में अव्वल आ पाएंगे. सफाईकर्मियों और वाहन का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि, धमतरी ठीक से साफ नहीं हो रहा है और ये अपने कर्मचारियों को रुद्री के कॉलोनी में भेज रहे हैं. अप्रोच और पहुंच के चलते कोई भी नेता अपनी ओर सफाई कर्मियों को खींच ले रहे हैं".
अभी दीपावली का समय है धमतरी में साफ सफाई करना चाहिए. अगर धमतरी में पैसा मिल रहा है तो बाहर जाने का क्या मतलब है. कर्मचारियों को बाहर कॉलोनी में भेजना गलत है. सिद्धिविनायक कॉलोनी निगम के 40 वार्ड में नहीं आता है. वह रुद्री के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आता है- राजेश पांडेय, पूर्व पार्षद
अधिकारी का जवाब: इस मामले पर नगर निगम के उप आयुक्त पीसी सार्वा ने कहा कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है. इसे पता लगाया जाएगा कि कौन से वाहन क्रमांक की गाड़ी है. निगम स्वामित्व के अधीन है कि नहीं, यह पता लगाया जाएगा. वाहन चालक कौन है यह सब पता लगाया जाएगा. जो भी नियमानुसार होगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी.
नगर निगम छोड़कर अन्य जगह गाड़ी और कर्मचारी भेजने का प्रावधान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही होता है. कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे सीमा क्षेत्र से सटे हुए इलाके भी हैं और सरकारी कार्यालय भी होते हैं. वाहन जब भी बाहर जाता है तो शुल्क लेकर पर्ची काटी जाती है.- पीसी सार्वा, उप आयुक्त, नगर निगम
हालांकि इस मामले को नगर निगम के उपायुक्त ने संज्ञान में लिया है और जांच करवाने की बात कही है.