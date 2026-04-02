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टैक्स वसूली में धमतरी नगर निगम का लक्ष्य 82 प्रतिशत ही पूरा, जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

टैक्स वसूली में धमतरी नगर निगम का लक्ष्य 82 प्रतिशत ही पूरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: नगर निगम धमतरी इस वर्ष भी अपने टैक्स वसूली लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है. हालांकि निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल लक्ष्य का 82 प्रतिशत टैक्स ही वसूल किया जा सका है, जबकि बड़ी संख्या में करदाता अभी भी बकाया श्रेणी में शामिल हैं. अब शासन ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है जिससे करदाताओं को राहत मिली है.

नगर निगम के उपायुक्त पीसी सार्वा ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम का इस वर्ष टैक्स वसूली का लक्ष्य 11 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था. इसमें से अब तक करीब साढ़े 8 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. 31 मार्च टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन शासन ने इसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया है.

करदाताओं को एक माह का अतिरिक्त समय मिल गया है और 31 मार्च के बाद लगने वाले अधिभार से फिलहाल राहत मिली है. 30 अप्रैल के बाद बकाया टैक्स पर अधिभार लागू किया जाएगा.- पीसी सार्वा, उपायुक्त, नगर निगम

टैक्स वसूली अभियान जारी

उपायुक्त ने बताया कि बकाया वसूली के लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है. एआरआई की टीम द्वारा डोर-टू-डोर जाकर टैक्स वसूली की जा रही है और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है. उपायुक्त भी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

अवकाश के दिन भी खुला कार्यालय

करदाताओं की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी निगम कार्यालय खुला रखा गया, ताकि लोग आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकें. निगम के अनुसार सबसे अधिक बकाया जलकर और समेकित कर का है.

सख्ती भी बरती गई

टैक्स जमा नहीं करने पर सख्ती बरतते हुए अब तक 20 दुकानों को सील किया जा चुका है, वहीं 15 से अधिक कनेक्शन भी काटे गए हैं. यह अभियान पिछले तीन-चार महीनों से लगातार जारी है.

उपायुक्त पीसी सार्वा ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया टैक्स जमा करें, क्योंकि हर वर्ष अधिभार बढ़ता जाता है और समय पर भुगतान करने से अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सकता है.