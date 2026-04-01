ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम का एक्शन, सड़क पर अवैध दुकान लगाने वालों को हटाया गया, ट्रैक्टर के सामने लेटी महिला

धमतरी: शहर के बिजी इलाकों में से एक बालक चौक में बुधवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की. निगम की टीम ने सड़क किनारे जूता-चप्पल बेचने वालों को मौके से हटा दिया गया. आरोप था कि इनके दुकान लगाने की वजह से सड़क जाम हो जाता है. अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक महिला विक्रेता ट्रैक्टर के सामने लेट गई और जब्त किए गए सामान की ट्रॉली पर चढ़कर विरोध करने लगी.



धमतरी नगर निगम का एक्शन

दरअसल, बालक चौक शहर का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है. सड़क किनारे पसरा लगने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी और सड़क किनारे दुकान न लगाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर बुधवार को जब्ती कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने जूता-चप्पल दुकानों से सामान जब्त कर ट्रॉली में रखना शुरू किया. इसी बीच एक महिला विक्रेता विरोध करते हुए पहले ट्रैक्टर के सामने लेट गई और बाद में ट्रॉली पर चढ़कर हंगामा करने लगी. मौके पर मौजूद अन्य पसरा लगाने वालों ने भी कार्रवाई का विरोध किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.