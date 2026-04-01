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धमतरी नगर निगम का एक्शन, सड़क पर अवैध दुकान लगाने वालों को हटाया गया, ट्रैक्टर के सामने लेटी महिला

कई दुकानदार सड़कों पर दुकान लगाते हैं, जिसकी वजह से जमा के हालात बन जाते हैं.

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धमतरी नगर निगम का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 9:25 PM IST

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धमतरी: शहर के बिजी इलाकों में से एक बालक चौक में बुधवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की. निगम की टीम ने सड़क किनारे जूता-चप्पल बेचने वालों को मौके से हटा दिया गया. आरोप था कि इनके दुकान लगाने की वजह से सड़क जाम हो जाता है. अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक महिला विक्रेता ट्रैक्टर के सामने लेट गई और जब्त किए गए सामान की ट्रॉली पर चढ़कर विरोध करने लगी.

धमतरी नगर निगम का एक्शन

दरअसल, बालक चौक शहर का सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है. सड़क किनारे पसरा लगने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार समझाइश दी गई थी और सड़क किनारे दुकान न लगाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने पर बुधवार को जब्ती कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने जूता-चप्पल दुकानों से सामान जब्त कर ट्रॉली में रखना शुरू किया. इसी बीच एक महिला विक्रेता विरोध करते हुए पहले ट्रैक्टर के सामने लेट गई और बाद में ट्रॉली पर चढ़कर हंगामा करने लगी. मौके पर मौजूद अन्य पसरा लगाने वालों ने भी कार्रवाई का विरोध किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.

धमतरी नगर निगम का एक्शन (ETV Bharat)

निगम के ट्रैक्टर पर चढ़कर महिला ने किया हंगामा

हंगामा बढ़ता देख अधिकारियों ने स्थिति को समझाइश देकर शांत कराया. नगर निगम ने मानवता के आधार पर जब्त सामान महिला को वापस कर दिया और अंतिम चेतावनी देते हुए दोबारा सड़क किनारे दुकान न लगाने की हिदायत दी. नगर निगम के उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि सड़क किनारे दुकान लगाने से यातायात बाधित हो रहा था. पूर्व में भी कार्रवाई कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन दोबारा दुकान लगाने पर सामान जब्त किया गया. महिला द्वारा ट्रैक्टर पर चढ़ने की घटना सामने आई, जिसे समझाइश देकर शांत कराया गया और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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