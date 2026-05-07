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धमतरी नगर निगम का एक्शन, गंदगी पर एक और डेयरी सील, 23 लोगों से वसूला गया जुर्माना

धमतरी नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. कुल 23 लोगों पर जुर्माना ठोका गया है.

Action taken by the Dhamtari Municipal Corporation
धमतरी नगर निगम की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 10:55 PM IST

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धमतरी: नगर पालिका धमतरी ने मिशन स्वच्छता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. शहर में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है. नगर निगम प्रशासन बुधवार से लगातार साफ सफाई को लेकर कार्रवाई कर रही है. गुरुवार को प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों में अभियान चलाकर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले 23 लोगों से कुल 21 हजार 700 रुपये का जुर्माना वसूला. लगातार शिकायत और समझाइश के बावजूद सुधार नहीं होने पर एक डेयरी को सील कर दिया गया.

नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई

आयुक्त प्रिया गोयल के निर्देश पर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों और वार्डों का निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे कचरा फैलाने, नालियों को जाम करने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने और कबाड़ सामग्री अव्यवस्थित रखने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई. निगम की इस सख्ती से व्यापारियों और डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया.

कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें. दुकानदार और व्यवसायी प्रतिष्ठान के बाहर गंदगी न फैलाएं- शशांक मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी

साफ सफाई के निरीक्षण के दौरान गंदगी फेंकने वालों पर भी नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है. खुले में गंदगी की शिकायतें मिली. बार बार गंदगी की शिकायत मिल रही थी. इसे लेकर लाल बगीचा निवासी कैलाश ग्वाल और रामकृष्ण ग्वाल की डेयरी को सील कर दिया गया. इसके अलावा सड़क किनारे कबाड़ सामग्री फैलाकर रखने वाले कबाड़ी व्यवसायियों पर भी कार्रवाई की गई. निगम अमले ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से शहर की स्वच्छता और यातायात व्यवस्था दोनों प्रभावित होती है. संबंधित लोगों को तत्काल व्यवस्था सुधारने की बात कही है. नगर निगम ने शहर में साफ सफाई से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने का ऐलान कर दिया है.

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DHAMTARI DAIRY SEALED
धमतरी नगर निगम
धमतरी में स्वच्छता अभियान
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