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धमतरी नगर निगम ने लौटाई बेलिंग मशीन, निविदा शर्तों के उल्लंघन का आरोप, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

कांग्रेस पार्षदों ने कहा, टैक्स के पैसे से कम क्षमता और निम्न गुणवत्ता की मशीन खरीदना गंभीर अनियमितता है.

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कांग्रेस पार्षदों ने दी चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 10:06 AM IST

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धमतरी: बेलिंग मशीन खरीदी को लेकर उठे विवाद के बाद आखिरकार निगम प्रशासन ने मशीन वापस भेज दी है. कांग्रेस पार्षदों के विरोध, कलेक्टर से की गई शिकायत और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद यह निर्णय लिया गया. कांग्रेस का आरोप है कि मशीन की खरीदी में निविदा शर्तों के उल्लंघन और तकनीकी मानकों से समझौता किया गया.


बेलिंग मशीन खरीदी पर विवाद

धमतरी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने बताया कि निविदा में 10 एचपी की डबल सिलेंडर बेलिंग मशीन की मांग की गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा 7.5 एचपी की सिंगल सिलेंडर मशीन की आपूर्ति कर दी गई. सोनकर ने आरोप लगाया कि मशीन की गुणवत्ता और तकनीकी मापदंड भी निविदा के अनुरूप नहीं थे, जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया गया. इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षदों ने निगम के सदन में जोरदार विरोध दर्ज कराया और कलेक्टर से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. पार्षदों का कहना था कि जनता के टैक्स के पैसे से कम क्षमता और निम्न गुणवत्ता की मशीन खरीदना गंभीर अनियमितता है.

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निविदा शर्तों के उल्लंघन का आरोप (ETV Bharat)

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी

विवाद बढ़ने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बेलिंग मशीन को वापस भिजवा दिया है. स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नीलेश लूनिया ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, ''किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भविष्य में सभी खरीदी और अन्य कार्य पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमानुसार किए जाएं. दोबारा ऐसी स्थिति बनने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.''

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निविदा शर्तों के उल्लंघन का आरोप (ETV Bharat)

कांग्रेस पार्षदों ने दी चेतावनी

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि भविष्य में फिर ऐसी लापरवाही सामने आई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल मशीन वापस किए जाने के बाद यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि मामले की जांच में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.

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निविदा शर्तों के उल्लंघन का आरोप (ETV Bharat)

जानिए क्या है बेलिंग मशीन

बेलिंग मशीन के जरिए कचरे को प्रेस कर बड़े-बड़े गट्ठरों में तब्दील किया जाता है. इसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक, कागज और गत्ते, कपड़ा, सूखी कचरा सामग्री, धातु के स्क्रैप, को कम जगह में संग्रहित और आसानी से परिवहन करने के लिए किया जाता है. नगर निगमों में बेलिंग मशीन का उपयोग सूखे कचरे को दबाकर गट्ठर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उसका भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग आसान हो जाती है. डबल सिलेंडर बेलिंग मशीन की क्षमता अधिक होती है और यह तेजी से एवं अधिक दबाव के साथ बेल (गट्ठर) तैयार करती है, जबकि सिंगल सिलेंडर मशीन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है. यही कारण है कि यदि निविदा में 10 एचपी डबल सिलेंडर मशीन मांगी गई हो और उसकी जगह 7.5 एचपी सिंगल सिलेंडर मशीन दी जाए, तो उसे तकनीकी मानकों का उल्लंघन माना जा सकता है.

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