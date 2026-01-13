ETV Bharat / state

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ठेकेदार को धमतरी नगर निगम का नोटिस, पूर्व में लग चुका है 2 करोड़ का जुर्माना

तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

notice to plant contractor
पूर्व में लग चुका है 2 करोड़ का जुर्माना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 8:32 PM IST

धमतरी: अखिलेश सोनकर धमतरी नगर निगम के जल सभापति हैं. जल सभापति और नगर निगम के कंधों पर नगर निगम एरिया में साफ पानी के सप्लाई का बड़ा जिम्मा है. लोगों को साफ पानी वाटर सप्लाई के जरिए मिले इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ.

साल 2018 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू किया गया. लेकिन कोरोना काल के आते ही काम को बंद करना पड़ा. करीब तीन साल तक काम बंद रहा. जिससे चलते काम काफी लंबा खिच गया. अब धमतरी नगर निगम की कोशिश है कि जल्द से जल्द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा हो. लेकिन ठेकेदार की लेटलतीफी के चलते काम तय समय पर पूरा होना मुश्किल लग रहा है. जल सभापति अखिलेश सोनकर कहते हैं कि देरी के चलते पूर्व में ही ठेकेदार पर करीब 2 करोड़ का जुर्माना लग चुका है. इसके बाद भी अगर तय समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं होता, तब ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा.

जानिए क्या थी धमतरी नगर निगम की योजना

धमतरी जैसे बड़े शहर में आगामी 30 वर्षों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में शासन द्वारा लगभग 34 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से आधुनिक वॉटर फ़िल्टर ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई थी. इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य आदेश 15 नवंबर 2019 को मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया था. निर्धारित शर्तों के अनुसार ठेकेदार को 31 दिसम्बर 2023 तक प्लांट का निर्माण पूर्ण कर नगर निगम को हैंडओवर करना था. लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने और लगातार देरी जारी रहने पर नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है.

पूर्व में लग चुका है 2 करोड़ का जुर्माना (ETV Bharat)


ठेकेदार को थमाया नोटिस, जरुरत पड़ने पर ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

निगम प्रशासन ने प्रोजेक्ट में हो रही लापरवाही और समय सीमा का पालन न करने को गंभीरता से लिया है. संबंधित ठेकेदार को इसके लिए नोटिस जारी किया है. नगर निगम के जल सभापति अखिलेश सोनकर कहते हैं कि शहर में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस महत्त्वपूर्ण परियोजना में हो रही देरी से न केवल शहरवासियों को भविष्य में परेशानी हो सकती है, बल्कि शासन द्वारा स्वीकृत बड़ी राशि भी प्रभावित होती है. सोनकर ने स्पष्ट किया कि निगम किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुबंध शर्तों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा. जरुरत पड़ी तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो ठेकेदार के खिलाफ की जाएगी.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

निगम ने ठेकेदार को नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया है कि वह शीघ्र समय सीमा प्रस्तुत करे तथा कार्य में संतोषजनक प्रगति दिखाए. अन्यथा नियमों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम का यह कदम शहर में बेहतर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.

