ETV Bharat / state

धमतरी में कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही, 3 दिन से पकड़ने का काम जारी लेकिन नहीं पहुंचे डॉक्टर, खाने-पीने की भी व्यवस्था सही नहीं

धमतरी नगर निगम पर कुछ डॉग लवर कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं.

Negligence in dog sterilization
धमतरी में कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: नगर निगम कुत्तों के बधियाकरण को लेकर विवादों में है. एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है. दरअसल, सुभाष नगर वार्ड में स्ट्रीट डॉग को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है लेकिन वहां सुविधाएं नहीं होने का आरोप लग रहा है. 3 दिनों से स्ट्रीट डॉग को पकड़ कर लाया तो गया है लेकिन व्यवस्था की काफी कमी है.

कुत्ते भूखे-प्यासे रखे गए: जानकारी के अनुसार हरियाणा के नयन फाउंडेशन को बधियाकरण के लिए ठेका दिया गया है लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे है. यहां दो दर्जन कुत्तों को भूखे प्यासे रखा गया है. हालांकि कुत्तों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए शहर के डॉग्स लवर की ओर से खाना और पानी ले जाकर दिया जा रहा है.

3 दिन से पकड़ने का काम जारी लेकिन नहीं पहुंचे डॉक्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के बाद नोटिस की बात: शहर से कुत्तों को नसबंदी के लिए पकड़ने वाले यूपी से पहुंचे मित्रपाल का कहना है कि, हम तीन दिनों से शहर के कुत्तों को पकड़कर ला रहें है लेकिन अभी यहां डॉक्टर नहीं है, हमें जो बोला गया है वो कर रहे हैं. इस मामले पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के सभापति निलेश लुनिया ने कहा कि आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में यह बात आई है जांच करवाने के बाद संबंधित एजेंसी को नोटिस दिया जाएगा.

कुत्तों के लिए सही डाइट भी जरूरी है लेकिन यहां पर जिस मात्रा में खाना दिया जा रहा है वह कुत्तों के लिए काफी कम है. यहां एक साथ कुत्तों को रख दिए हैं जिससे डॉग फाइट की भी आशंका है- डॉग लवर पियूष पारख

गंदगी और अव्यवस्था का आलम: सुभाष नगर वार्ड के सामुदायिक भवन में कुत्तों के बधियाकरण के लिए नगर निगम की ओर से केज बनाया गया है. कुत्तों को तीन दिनों से यहां लाया गया है लेकिन डॉग लवर का कहना है कि, यहां ना साफ-सफाई की व्यवस्था है ना खाना पर्याप्त दिया जा रहा है. अंदर जाना तक मुश्किल है.

धमतरी नगर निगम ने काटे 43 बिजली मीटर के कनेक्शन, हर साल बेवजह हो रहा था लाखों का नुकसान
धमतरी में निगम एरिया छोड़कर ग्रामीण कॉलोनी में सफाईकर्मी भेजने का आरोप, पूर्व पार्षद बोले- अप्रोच के चलते हो रहा
सुशासन तिहार बना मजाक, अंबिकापुर निगम के नेता प्रतिपक्ष का आरोप- 6 महीने में जनता के आवेदन शासन तक नहीं पहुंचे

TAGGED:

STRAY DOGS SHELTER DHAMTARI
DOG STERILIZATION
कुत्तों की नसबंदी
धमतरी नगर निगम
NEGLIGENCE IN DOG STERILIZATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.