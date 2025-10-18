ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम ने काटे 43 बिजली मीटर के कनेक्शन, हर साल बेवजह हो रहा था लाखों का नुकसान

ये बिजली मीटर ऐसे जगह के हैं जहां उनका कोई इस्तेमाल नहीं था.

Dhamtari Municipal Action On Electricity Meter
धमतरी नगर निगम ने काटे 43 बिजली मीटर के कनेक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 1:09 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: नगर निगम बिजली बिल से हो रहे राजस्व नुकसान को लेकर काफी चिंतित है. ऐसे में निगम क्षेत्र के कई ऐसे जगहों में बेवजह लगे बिजली मीटर को काटने की कार्रवाई की जा रही है. इन मीटर से हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता था. अब सर्वे करवाकर कनेक्शन काटा जा रहा है. बताया गया कि शौचालय और कई भवनों में लगे मीटर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है जहां उनका उपयोग ही नहीं था.

हर साल बेवजह हो रहा था लाखों का नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

43 मीटर अभी तक काटे गए: नगर निगम की आयुक्त प्रिया गोयल ने बताया कि बहुत से ऐसे मीटर लगे हुए थे जिसका एवरेज बिजली का बिल प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था. इसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हर साल नगर निगम को हो रहा था. इसके बाद 43 बिजली मीटर काटे गए हैं.

हमने नगर निगम क्षेत्र में सर्वे करवाया. इसमें पाया गया कि कई मीटर शौचालय या कुछ ऐसे भवनों में लगे थे जहां उनका उपयोग नहीं हो रहा था. इसके बाद 43 बिजली मीटर को काट दिया गया है.- प्रिया गोयल, आयुक्त, नगर निगम

इस्तेमाल नहीं होने पर भी आता है एवरेज बिल: दरअसल धमतरी नगर निगम पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल का बकाया पहले से है. साथ ही ऐसे बेवजह लटके मीटर भी शहर में थे जिनका बिल बिना इस्तेमाल के आ रहा था. दरअसल मीटर एक्टिव रहने से बिना इस्तेमाल भी एवरेज बिल आता है. इन बिल से हर साल लाखों रुपए नगर निगम को नुकसान हो रहे थे. नगर निगम ने समझदारी दिखाते हुए अब इस्तेमाल नहीं होने वाले 43 बिजली मीटर का कनेक्शन काट दिया है.

जानकारी के अनुसार नगर निगम में 10 करोड रुपए का बिजली बिल का बकाया है ऐसे में नगर निगम बिजली बिल को लेकर अब चिंतित है. राजस्व की हानि भी लगातार हो रही थी.

धमतरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान, पीएम जनमन आवास योजना के लिए राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
धमतरी में निगम एरिया छोड़कर ग्रामीण कॉलोनी में सफाईकर्मी भेजने का आरोप, पूर्व पार्षद बोले- अप्रोच के चलते हो रहा
धमतरी में फिर आया टाइगर, फुट प्रिंट मिले, वन विभाग अलर्ट
Last Updated : October 18, 2025 at 2:11 PM IST

TAGGED:

DHAMTARI MUNICIPAL ACTION
DISCONNECT ELECTRICITY METER
धमतरी नगर निगम
बिजली मीटर कनेक्शन
ACTION ON ELECTRICITY METER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.