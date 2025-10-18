ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम ने काटे 43 बिजली मीटर के कनेक्शन, हर साल बेवजह हो रहा था लाखों का नुकसान

धमतरी: नगर निगम बिजली बिल से हो रहे राजस्व नुकसान को लेकर काफी चिंतित है. ऐसे में निगम क्षेत्र के कई ऐसे जगहों में बेवजह लगे बिजली मीटर को काटने की कार्रवाई की जा रही है. इन मीटर से हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता था. अब सर्वे करवाकर कनेक्शन काटा जा रहा है. बताया गया कि शौचालय और कई भवनों में लगे मीटर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है जहां उनका उपयोग ही नहीं था.

43 मीटर अभी तक काटे गए: नगर निगम की आयुक्त प्रिया गोयल ने बताया कि बहुत से ऐसे मीटर लगे हुए थे जिसका एवरेज बिजली का बिल प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था. इसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हर साल नगर निगम को हो रहा था. इसके बाद 43 बिजली मीटर काटे गए हैं.

हमने नगर निगम क्षेत्र में सर्वे करवाया. इसमें पाया गया कि कई मीटर शौचालय या कुछ ऐसे भवनों में लगे थे जहां उनका उपयोग नहीं हो रहा था. इसके बाद 43 बिजली मीटर को काट दिया गया है.- प्रिया गोयल, आयुक्त, नगर निगम

इस्तेमाल नहीं होने पर भी आता है एवरेज बिल: दरअसल धमतरी नगर निगम पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल का बकाया पहले से है. साथ ही ऐसे बेवजह लटके मीटर भी शहर में थे जिनका बिल बिना इस्तेमाल के आ रहा था. दरअसल मीटर एक्टिव रहने से बिना इस्तेमाल भी एवरेज बिल आता है. इन बिल से हर साल लाखों रुपए नगर निगम को नुकसान हो रहे थे. नगर निगम ने समझदारी दिखाते हुए अब इस्तेमाल नहीं होने वाले 43 बिजली मीटर का कनेक्शन काट दिया है.

जानकारी के अनुसार नगर निगम में 10 करोड रुपए का बिजली बिल का बकाया है ऐसे में नगर निगम बिजली बिल को लेकर अब चिंतित है. राजस्व की हानि भी लगातार हो रही थी.