धमतरी में फिर खराब पानी की सप्लाई से परेशान लोग, कांग्रेस पार्षदों के साथ बोतलों में गंदा पानी लेकर पहुंचे नगर निगम कार्यालय
धमतरी में दूषित पानी को लेकर नगर निगम के सामने प्रदर्शन, वार्डवासी बोले- पीने तो दूर नहाने और कपड़े धोने के लायक भी नहीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:17 PM IST
धमतरी: शहर में एक बार फिर दूषित पानी सप्लाई को लेकर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. सोरिद, जोधापुर और डाकबंगला वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई से परेशान रहवासियों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान गंदे पानी से भरी बोतल भी लाई गई. जिसे ग्लास में डालकर प्रदर्शन किया गया. वार्डवासियों का कहना था कि जिस पानी की सप्लाई घरों तक हो रही है, वह पीने तो दूर नहाने और कपड़े धोने के लायक भी नहीं है.
बीमारियां फैलने की आशंका
वार्डवासियों ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से उनके घरों में पाइपलाइन के जरिए गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है. इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
बीमारी और मौतों को लेकर वार्डवासियों ने जताई चिंता
प्रदर्शन के दौरान वार्डवासियों ने दूषित पानी से लोगों के बीमार पड़ने की बात कही. उनका आरोप है कि पिछले करीब एक सप्ताह से कई परिवारों के सदस्य उल्टी, दस्त और बुखार से परेशान हैं. कुछ लोगों को दो बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है.
वार्डवासियों ने दावा किया कि दूषित पानी के कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई है. हालांकि, इन मौतों का दूषित पानी से संबंध होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की.
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पार्षदों ने निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप
पार्षद सुमन मेश्राम ने कहा कि उनके वार्ड में एक महीने से गंदा पानी आ रहा है. आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और यदि किसी वार्डवासी के साथ कोई गंभीर घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी.
गंदे पानी की बोतलें इसलिए लाई गई हैं, ताकि महापौर और आयुक्त को वास्तविक स्थिति दिखाई जा सके और उन्हें पता चले कि वार्डों में किस तरह का पानी सप्लाई हो रहा है.- विशु देवांगन, उपनेता प्रतिपक्ष
नगर निगम पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बेपरवाह है. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन शहरवासियों को इस सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है.- दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष
आयुक्त बोले- पाइपलाइन में लीकेज मिला, जल्द रिपेयर होगा
प्रदर्शन के बाद नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने दूषित पानी की समस्या को लेकर सफाई दी. उन्होंने बताया कि संबंधित वार्डों में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें एक पुरानी और दूसरी नई है. नई पाइपलाइन निजी मकान के किनारे से होकर गुजरती है, जहां पाइपलाइन टूटने की आशंका थी. निगम की टीम पिछले दो-तीन दिनों से लीकेज की तलाश कर रही थी, जो अब मिल गया है. फिलहाल पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है.
सोरिद-बागतराई पुलिया के पास एक बालक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खुदाई के दौरान बड़ी पाइपलाइन प्रभावित हुई थी. उस समय मरम्मत के बाद पानी की सप्लाई सामान्य हो गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य स्थान पर पाइपलाइन टूटने से फिर समस्या हुई. अब लीकेज का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है.- अरुण कुमार वर्मा, निगम आयुक्त
टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था
वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने बताया कि पाइपलाइन ठीक होने तक नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से वार्डों में पानी पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पाइपलाइन की मरम्मत हर हाल में सोमवार शाम तक पूरी कर ली जाएगी और वार्डवासियों को साफ पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी.