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धमतरी में फिर खराब पानी की सप्लाई से परेशान लोग, कांग्रेस पार्षदों के साथ बोतलों में गंदा पानी लेकर पहुंचे नगर निगम कार्यालय

वार्डवासी बोले- पीने तो दूर नहाने और कपड़े धोने के लायक भी नहीं ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: शहर में एक बार फिर दूषित पानी सप्लाई को लेकर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. सोरिद, जोधापुर और डाकबंगला वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई से परेशान रहवासियों ने कांग्रेस पार्षदों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान गंदे पानी से भरी बोतल भी लाई गई. जिसे ग्लास में डालकर प्रदर्शन किया गया. वार्डवासियों का कहना था कि जिस पानी की सप्लाई घरों तक हो रही है, वह पीने तो दूर नहाने और कपड़े धोने के लायक भी नहीं है.

धमतरी में दूषित पानी को लेकर नगर निगम के सामने प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बीमारियां फैलने की आशंका वार्डवासियों ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से उनके घरों में पाइपलाइन के जरिए गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है. इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.