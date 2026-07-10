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धमतरी में प्रभारी आयुक्त का औचक निरीक्षण, नगर निगम के दो बाबू समेत 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, कारण बताओ नोटिस जारी

धमतरी नगर निगम कार्यालय में प्रभारी आयुक्त का औचक निरीक्षण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी में प्रभारी आयुक्त का औचक निरीक्षण, कहा- नागरिकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी : नगर पालिक निगम धमतरी में शुक्रवार को प्रभारी आयुक्त पी.सी. सार्वा ने बिना पूर्व सूचना के निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई शाखाओं में पहुंचकर कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यालयीन कार्यों की प्रगति, नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और कार्यालयीन व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया. इस दौरान 7 कर्मचारी अपने-अपने विभागों से अनुपस्थित मिले, जिस पर प्रभारी आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान प्रभारी आयुक्त ने एक-एक शाखा में जाकर कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का मिलान किया और यह देखा कि कार्यालय में आने वाले लोगों के कार्य किस गति से किए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी भी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो.

नगर निगम के दो बाबू समेत 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन पर गिरी गाज

निरीक्षण के दौरान दो बाबू, एक भृत्य और चार प्लेसमेंट इंजीनियर अनुपस्थित रहे. प्रारंभिक जांच में इनमें से किसी के पास पहले से मंजूर अवकाश या अनुपस्थिति की वैध जानकारी उपलब्ध नहीं थी. इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रभारी आयुक्त पीसी सार्वा ने सभी संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम कार्यालय की अलग-अलग शाखाओं में प्रभारी आयुक्त पी.सी. सार्वा अचानक पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समय की पाबंदी पर फोकस

प्रभारी आयुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक हैं. उन्हें पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए.

बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहना न केवल कार्य व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है.- पीसी सार्वा, प्रभारी आयुक्त

निरीक्षण के दौरान कार्यालय की साफ-सफाई, शाखाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

उन्होंने कहा कि नागरिकों से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा. निरीक्षण के दौरान कार्यालय की साफ-सफाई, शाखाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई. प्रभारी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जाए और प्रत्येक विभाग में कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए.