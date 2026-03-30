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धमतरी नगर निगम का बजट पेश, विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, महापौर ने शहर के विकास का किया दावा

भारी हंगामे के बीच धमतरी नगर निगम का बजट महापौर ने पेश किया. महापौर ने कांग्रेस के विरोध को उनकी पुरानी आदत बताया है.

Uproar over Budget in Dhamtari Municipal Corporation
धमतरी नगर निगम में बजट पर बवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 1:33 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 2:00 PM IST

6 Min Read
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धमतरी: धमतरी नगर निगम में सोमवार को बजट सत्र के दौरान महापौर रामू रोहरा ने वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया. बजट भाषण से पहले आयोजित प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जिससे सदन का माहौल गरमा गया. प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी पार्षदों ने निगम प्रशासन पर कमीशनखोरी, डीजल घोटाला और बेलिंग मशीन खरीदी में अनियमितता के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पार्षदों ने पोस्टर दिखाकर नारेबाजी की और बजट पेश होने तक सदन के भीतर जमीन पर बैठकर विरोध जताया. इस बीच महापौर रामू रोहरा ने नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया. बजट में शहर के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को शामिल किया गया है. बजट सत्र में निगम आयुक्त सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

धमतरी नगर निगम का बजट, विकास का दावा

धमतरी नगर निगम के बजट में कई विकास योजनाओं को शामिल किया गया है. महापौर रामू रोहरा ने अपने बजट भाषण में धमतरी के चौतरफा विकास का दावा किया. धमतरी में पेयजल, स्वच्छता, सड़क विकास, नगरीय विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का प्रावधान बजट में किया गया है. महापौर ने बताया कि निगम की सरकार शहर में विकास को प्राथमिकता देगी. इसी को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है.

धमतरी में हंगामें के बीच बजट पेश (ETV BHARAT)

धमतरी नगर निगम के बजट की बड़ी बातें

धमतरी नगर निगम के बजट की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार है

  • कुल आय: 620 करोड़ 13 लाख 23 हजार रुपये
  • कुल खर्च: 619 करोड़ 53 लाख 52 हजार रुपये
  • बजट लाभ: 59 लाख 71 हजार रुपये
Congress Corporator in Dhamtari Municipal Corporation
सदन में जमीन पर बैठे कांग्रेस पार्षद (ETV BHARAT)

धमतरी नगर निगम का बजट, अहम घोषणाएं

  • जल आवर्धन योजना के तहत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान, रुद्री बैराज से पानी लाने और इंटकवेल निर्माण का प्रावधान
  • अर्जुनी धमतरी में हाईटेक बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • नालंदा परिसर निर्माण कार्य के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • निर्माणाधीन आडिटोरियम सह व्यवसायिक काम्पलेक्स निर्माण कार्य के लिए 6 करोड़ 94 लाख का प्रावधान
  • बीटी रोड निर्माण कार्य के लिए 02 करोड़ 77 लाख रूपये का प्रावधान
  • निगम क्षेत्र अन्तर्गत 13 विभिन्न स्थलों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज निर्माण हेतु 5 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान
  • धमतरी नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान
  • शहर के विभिन्न 06 मार्गो के लिये बीटी रोड निर्माण कार्य हेतु 03 करोड़ 93 लाख रुपये का प्रावधान
  • धमतरी रुद्री रोड से जनपद कार्यालय तक रोड चौड़ीकरण कार्य के लिए 03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
  • 13 विभिन्न स्थलों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज निर्माण हेतु 05 करोड़ 95 लाख रुपये आवंटित
  • आरसीसी नाला, पुलिया एवं रैनवाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • महापौर निधि और पार्षद निधि अनुदान प्राप्त से विभिन्न विकास कार्य हेतु 6 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान
  • विभिन्न तालाबों का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया
  • कांटा तालाब में चौपाटी निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • विभिन्न मुक्तिधामों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • राज्य प्रवर्तित योजनान्तर्गत नये एवं पुराने उद्यानों का विकास एवं सौद्रयीकरण कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधआन
  • निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न खेल मैदानों के विकास कार्य हेतु 2 करोड़ रुपये का इंतजाम
  • पीएम आवास योजना समेत अन्य आवास योजनाओं के लिए 64 करोड़ रुपये का प्रावधआन
  • सिटी मॉल का निर्माण कार्य हेतु 31 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • ट्रांसर्पोट नगर निर्माण कार्य के लिए 29 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • औधौगिक क्षेत्र का विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • गोकुल नगर विकास कार्य के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • गोल बाजार निर्माण के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित
  • 15वें वित्त योजना से जुड़े ग्रांट से विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • सिटी बस सेवा के दोबारा संचालन के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित
  • स्व वित्त और पीपी मॉडल योजना से दुकान निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • सार्वजनिक प्रसाधन योजना के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपये आवंटित
  • मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थय योजना के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित
  • ऑटो स्टैण्ड एवं ई रिक्शा चालकों के लिए चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान
  • महिलाओं के लिये पिंक टायलेट निर्माण कार्य के लिये 50 लाख रुपये आवंटित
  • आक्सीजोन निर्माण कार्य हेतु 02 करोड़ रुपये आवंटित
  • सामुदायिक भवन एवं सर्वजन मांगलिक परिसर भवन योजना के लिए 04 करोड़ रुपये आवंटित
  • नाचन क्षेत्र का विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • पेयजल व्यवस्था विभिन्न सामग्री एवं पाइप लाइन विस्तार कार्य के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित
  • निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्ड स्थलों में विधुतीकरण कार्य के लिये 05 करोड़ 10 लाख रुपये आवंटित
  • नये रैन बसेरा निर्माण एवं पुराने रैन बसेरा संधारण कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित
  • निगम क्षेत्र अन्तर्गत जोन कार्यालय भवन निर्माण और नए कार्यालय बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित
  • सिटी बस सेवा के लिए 05 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया.
  • विभिन्न योजनाओं के कार्यों के लंबित देयकों के भुगतान के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित
  • कचरा प्रबंधन के संयंत्रों के लिए 04 करोड़ 79 लाख 68 हजार रुपये आवंटित

धमतरी नगर निगम का बजट पेश, विपक्ष का हंगामा

धमतरी नगर निगम का बजट पेश होते ही विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया है. विपक्षी पार्षद जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. कांग्रेसी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर कमीशनखोरी, डीजल घोटाला और बेलिंग मशीन की खरीदी में घोटाले का मुद्दा उठाया है. इस दौरान विपक्षी पार्षदों ने सदन में पोस्टर दिखाया और हंगामा किया. विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है.

Dhamtari Mayor Ramu Rohra presenting budget
बजट पेश करते धमतरी महापौर रामू रोहरा (ETV BHARAT)

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Last Updated : March 30, 2026 at 2:00 PM IST

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