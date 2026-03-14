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धमतरी विधायक ने आयोजित किया होली मिलन समारोह, फाग गीतों पर झूमे नेता और कार्यकर्ता

धमतरी: कांग्रेस विधायक ओंकार साहू द्वारा विधायक निवास में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. समारोह के दौरान विधायक ओंकार साहू ने सभी अतिथियों को गुलाल लगाकर स्वागत किया और होली की शुभकामनाएं दी. विधायक की ओर से आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में नेता और कार्यकर्ता दोनों फाग गीतों पर जमकर झूमते नजर आए.

कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया

होली मिलन समारोह के दौरान विधायक ओंकार साहू ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, हम हर साल इस तरह के आयोजन करते हैं. यहां की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है. जनता के आशीर्वाद पर हमें खरा उतरना है ये सोचकर हम काम करते हैं. काम की वजह से कई बार पर्व त्योहार पर हम जनता से नहीं मिल पाते. इसलिए हमने ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया है. विधायक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी दोनों एक ही मंच पर हमसे मिलें और त्योहार का आनंद लें. विधायक ने कहा कि ये त्योहार सामाजिक समरसता का त्योहार है. इस त्योहार का मजा सबके साथ मिलकर मनाने में आता है.