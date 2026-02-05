ETV Bharat / state

धमतरी में विधायक का अपने गृहग्राम में चक्काजाम

विधायक ने आमदी नगर पंचायत में अनियमितता और तानाशाही का आरोप लगाया. उन्होंने 6 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की.

DHAMTARI MLA PROTEST
धमतरी कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 8:57 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 9:14 AM IST

धमतरी: बुधवार को धमतरी जिले के विधायक ओंकार साहू खुद अपने गृह ग्राम आमदी में प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम करने बैठ गए. इस प्रदर्शन में विधायक ओंकार साहू और कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारिणी चंद्राकर समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस प्रदर्शन के शामिल हुए.

नगर पंचायत में अनियमितता और तानाशाही का आरोप

विधायक ओंकार साहू और जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने कहा कि धमतरी जिले के आमदी नगर पंचायत में अनियमितताओं और तानाशाही रवैये के चलते विकास व निर्माण कार्य ठप पड़ा है, जिसके चलते नगर पंचायत आमदी का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है. नगरहित व जनहित में विकास और निर्माण कार्यों के नहीं होने से नगर पंचायत आगदी की जनता भारी बेहाल है.

धमतरी कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस नेताओं का चक्काजाम

विधायक ने कहा कि कई बार क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कराने शासन-प्रशासन को मौखिक एवं लिखित आवेदन दे चुके हैं लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के कारण नगर कांग्रेस कमेटी, ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चक्काजाम किया गया.

नगर पंचायत आमदी बने गए 19 साल हो गए लेकिन इसमें कांग्रेस कार्यकाल के 5 साल छोड़कर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है- ओंकार साहू, विधायक

नगर पंचायत आमदी में कोई सुविधा नहीं है. अध्यक्ष ने अब तक कोई काम नहीं कराया. बजट में शामिल होने के बाद भी गौरवपथ नहीं बनाया गया. कई जनहित मुद्दे है जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन और चक्काजाम किया- तारिणी चन्द्राकर, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी

प्रदर्शनकारियों की मांग

1. नगर पंचायत आगदी में गौरव पथ का निर्माण किया जावे, (जो बजट में गौरव पथ की स्वीकृति मिलने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण गौरव पथ का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है.) गौरव पथ नगर की शोभा है.

2. नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमाक 11 एवं 15 में घासभूमि को आबादी घोषित किया जावे, जबकि पूर्व में ग्राम पंचायत के समय से ही आबादी जारी किया जाना घोषित हो चुका है.

3. वार्ड क्रमांक 15 में स्थित राईस मिलों से हो रहे वायु प्रदूषण एवं दूषित पानी की समुचित व्यवस्था करायें, ताकि आवागमन में कोई परेशानी न हो, दूषित वायु से आखों की समस्या आमबात हो गई है.

4. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अमृत मिशन 2.0 का काम जल्द शुरू हो. अमृत मिशन वाटर सप्लायर निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए.

5. नगर पचायत आमदी में अवैध अतिक्रमण एव अवैध प्लाटिंग में रोकथाम कराने बाबत्। एवं जो पूर्व में प्लांटिंग हुआ है,

6. वार्ड क्रमांक 01 एवं 02 में सीवरेज पानी निकासी के लिए नाली निर्माण कराया जाये.

DHAMTARI MLA PROTEST
धमतरी में विधायक का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया

प्रदर्शन के पहले आमदी के बाजार चौक में सभा के माध्यम से कांग्रेस विधायक और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा गया. इसके बाद प्रदर्शनकारी मुख्य मार्ग पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया.

धमतरी पुलिस ने विधायकों और समर्थकों को हटाया

कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन और चक्काबाजी की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. 10 मिनट में ही पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर सड़क खाली करवाया और और यातायात सुचारू रूप से शुरू करवाया. हालांकि कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

