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धमतरी में रेत माफियाओं पर खनिज विभाग का शिकंजा, दो दिन में 4 वाहन जब्त, लगभग 70 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

धमतरी रेत माफिया ( ETV Bharat Chhattisgarh )