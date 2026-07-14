धमतरी में रेत माफियाओं पर खनिज विभाग का शिकंजा, दो दिन में 4 वाहन जब्त, लगभग 70 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 जुलाई तक अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 239 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 8:34 AM IST
धमतरी: जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने दो दिनों तक कई इलाकों में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रेत परिवहन में लगे 4 वाहनों को जब्त किया है. सभी वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम और छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है.
खनिज विभाग के उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई
खनिज विभाग के मुताबिक 12 और 13 जुलाई को ग्राम सारंगपुरी, खरेंगा, अमेठी, सरगी-दोनर, पाहंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में उड़नदस्ता दल ने दबिश दी. जांच के दौरान अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए गए 4 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया.
खनिज माफिया पर जारी रहेगी कार्रवाई
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और सघन कार्रवाई की जा रही है. शिकायत मिलते ही खनिज विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करती है. उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
साल भर में खनिज माफिया से लगभग 70 लाख रुपये जब्त
खनिज विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 जुलाई तक अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 239 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 69 लाख 32 हजार 683 रुपये का अर्थदंड वसूल किया जा चुका है. यह राशि शासकीय खनिज मद में जमा कर संबंधित मामलों का प्रशमन भी किया गया है.
कलेक्टर की लोगों से अपील
कलेक्टर ने आम लोगों से भी अपील की है कि जिले में कहीं भी अवैध रेत उत्खनन या परिवहन की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचना दें, ताकि दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके.