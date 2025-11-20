ETV Bharat / state

धमतरी मेयर की अजब-गजब घोषणा, बोले- घड़ी बनाने वाले और मैकेनिक लाने वाले को मिलेगा नगद इनाम, लोग बोले- सही समय कब आएगा?

मैकेनिक लाओ- इनाम पाओ, घड़ी बनाने वाले को 21 हजार और मैकेनिक लाने वाले को 5 हजार का इनाम मिलेगा.

Cash reward for clock repair
घड़ी बनाने वाले को 21 हजार और मैकेनिक लाने वाले को 5 हजार का इनाम मिलेगा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 20, 2025

धमतरी: नगर निगम महापौर ने अजब गजब घोषणा की है. पिछले कई सालों से बंद पड़े नगर घड़ी को बनाने के लिए इनाम की घोषणा की गई है. दरअसल कई दिनों से बंद पड़े घड़ी को लेकर सियासी बयानबाजी के साथ ठीक करने की मांग होती आई है. व्यापारी वर्ग भी इस घड़ी को बनाने की मांग करता रहा है. यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है, अगर घड़ी नहीं बना सकते तो इसे हटा देना चाहिए. पहले नगर निगम का कहना था कि मैकेनिक ढूंढा जा रहा है. अब निगम ने मैकेनिक ढूंढने और घड़ी बनाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी.

धमतरी मेयर की अजब-गजब घोषणा, घड़ी बनाने वाले को इनाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस नगर घड़ी से जुड़ी पूरी जानकारी: शहर के हृदय स्थल पर साल 2009 में नगर घड़ी की स्थापना हुई थी. उस समय नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद हिन्दूजा हुआ करते थे. 35 लाख की लागत से नगर घड़ी का निर्माण हुआ था. घड़ी लगने के बाद 9-10 साल तक घड़ी ने सही समय बताया. पहले भी एक बार घड़ी खराब हुई थी तब रायपुर से मैकेनिक बुलाकर सुधार कराया गया था. इसके बाद यह घड़ी पिछले डेढ़ वर्ष से बंद है.

Cash reward for clock repair
धमतरी नगर निगम महापौर ने अजब गजब घोषणा की है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह मिलेगा इनाम: महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर की जनता घड़ी को चलते हुए देखना चाहती है. हम जनता के साथ है. परेशानी यह है कि नगर घड़ी को बनाने मैकेनिक नहीं मिल रहे. इसके बाद उन्होंने निगम के इतिहास में पहली बार मैकेनिक ढूंढने वाले और घड़ी बनाने वाले को अलग से इनाम देने की घोषणा कर दी. यानी मरम्मत काम जो भी संस्था या व्यक्ति करेगा उसका भुगतान तो होगा ही साथ ही इनाम की राशि अलग मिलेगी.

नगर घड़ी का सुधार हो इसलिए मेरी ओर से मैकेनिक ढूंढकर लाने वाले को 5 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. साथ ही टेंडर के अतिरिक्त घड़ी सुधारने वाले मैकेनिक को 21 हजार रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा. - रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम

राहगीर ने कहा कई बार धोखा हो जाता: यहां रहने वाले लोग और राहगीर कहते हैं कि जब भी रास्ते से गुजरते हैं घड़ी पर नजर पड़ती है. बंद घड़ी देखकर कई बार समय में धोखा भी हो जाता है. इस घड़ी में पिछले दो वर्षों से 11 बजकर 20 मिनट ही समय बता रहा है. पता नहीं घड़ी का सही समय कब आएगा.

लोगों ने कहा कि इस घड़ी को सुधरवाना जरूरी है. शहर की पहचान इसी नगर घड़ी से होती है. अब देखना होगा कि कब तक मैकेनिक मिल पाता है.

