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धमतरी मराठापारा और बांसपारा बवाल केस, मराठा समाज ने पुलिस से की मुलाकात, कार्रवाई की जानकारी मांगी

धमतरी पुलिस से मिले मराठपारा समाज के लोग ( ETV BHARAT )

धमतरी: शहर के मराठापारा और बांसपारा में आधी रात को हुए बवाल और हंगामे पर मराठा समाज गुस्से में है. गुरुवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद शुक्रवार को समाज के महिला-पुरुष और पदाधिकारी बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंचे. समाज ने पुलिस से कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने समाज की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मराठा समाज के मुताबिक, 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को यह हंगामा हुआ. करीब 20 से 22 युवक चेहरे पर गमछा और स्कार्फ बांधकर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ मराठापारा और बांसपारा की गलियों में पहुंचे. इस दौरान युवकों पर गाली-गलौज कर मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश करने का आरोप है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.