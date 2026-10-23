धमतरी मराठापारा और बांसपारा बवाल केस, मराठा समाज ने पुलिस से की मुलाकात, कार्रवाई की जानकारी मांगी
धमतरी में मराठा समाज ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है. बवाल केस में समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 10:48 PM IST
धमतरी: शहर के मराठापारा और बांसपारा में आधी रात को हुए बवाल और हंगामे पर मराठा समाज गुस्से में है. गुरुवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद शुक्रवार को समाज के महिला-पुरुष और पदाधिकारी बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंचे. समाज ने पुलिस से कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. पुलिस ने समाज की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
मराठा समाज के मुताबिक, 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को यह हंगामा हुआ. करीब 20 से 22 युवक चेहरे पर गमछा और स्कार्फ बांधकर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ मराठापारा और बांसपारा की गलियों में पहुंचे. इस दौरान युवकों पर गाली-गलौज कर मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश करने का आरोप है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.
मराठा समाज के लोगों ने जताई आपत्ति
घटना के विरोध में गुरुवार को मराठा समाज ने कोतवाली थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी. समाज ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धमतरी बंद और उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसी सिलसिले में शुक्रवार को समाज के लोग फिर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी.दीपक लोंढे ने कहा कि रात के समय 20 से 22 युवक चेहरे ढंककर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ मोहल्ले में घूम रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे. उनके मुताबिक, यदि उस दौरान कोई व्यक्ति उनके सामने आ जाता तो अप्रिय घटना भी हो सकती थी. समाज ने पुलिस से मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
गुरुवार को सीएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया था. समाज की मांग थी कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. पुलिस की ओर से सात युवकों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिलने की जानकारी दी गई है- दीपक लोंढे, जिला अध्यक्ष, मराठा समाज
सात युवकों से हो रही पूछताछ
इस केस में सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि मराठा समाज के पदाधिकारी और सदस्य शुक्रवार शाम कोतवाली थाने पहुंचे थे. उन्होंने गुरुवार को दिए गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी. पुलिस ने उन्हें अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया है.
शुक्रवार को दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. मोहल्ले में चेहरे ढंककर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ घूमने तथा दहशत फैलाने के आरोपों की जांच की जा रही है. इस मामले में सात युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जांच में संलिप्तता सामने आने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी-अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी
सीएसपी ने बताया कि मामले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है. फरार या छिपे हुए आरोपियों का पता लगाने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है. इस केस में कुछ नाबालिगों के शामिल होने की बात भी सामने आई है.