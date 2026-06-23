पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा युवक, मना करने पर दे दी जान
धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव में एक युवक ने अपनी जान दे दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 7:13 PM IST
धमतरी: युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, लेकिन पत्नी के साथ चलने से इनकार करने के बाद उसने जान दे दी. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी
मृतक की पहचान 35 वर्षीय दीपेश कुमार पटेल के रूप में हुई है, जो महासमुंद जिले के मुरकी गांव का रहने वाला था. दीपेश और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. विवाद बढ़ने के बाद 14 जून को उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके मेघा गांव आ गई थी. इसके बाद से दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पाए थे.
पत्नी ने साथ चलने से इनकार किया
20 जून को दीपेश अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के उद्देश्य से मेघा गांव स्थित ससुराल पहुंचा था. वहां उसने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत की और पत्नी को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की. हालांकि पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया. पत्नी के इस फैसले से दीपेश काफी परेशान और मानसिक रूप से व्यथित हो गया.
पति ने दे दी जान
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पत्नी के मना करने के कुछ समय बाद दीपेश ससुराल के पास स्थित एक पान ठेले के आसपास पहुंचा और वहीं आत्महत्या कर ली. जब आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तत्काल परिजनों और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई. घटना की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया.
सूचना मिलने के बाद मगरलोड पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
कोई सुसाइड नोट नहीं मिला-पुलिस
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मृतक नशे का आदी था. साथ ही वह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर भी शंका करता था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. पुलिस को मौके से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों, पत्नी और अन्य संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मगरलोड पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है.