पुलिस ने कब्र खुदवाकर निकाला शव, पोस्टमॉर्टम से होगा खुलासा, 3 दिन पहले धमतरी में हुआ था अंतिम संस्कार
धमतरी में पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए एक कब्र खुदवाकर शव निकाला है. सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन ने अंतिम संस्कार किया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 6:06 PM IST
धमतरी: जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए कफन-दफन कर दिया. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीन दिन बाद कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमॉर्टम करवाया.
2 फरवरी को मौत, 3 फरवरी को अंतिम संस्कार
जानकारी के अनुसार, दशरथ यादव की मौत 2 फरवरी को हुई थी. अगले ही दिन 3 फरवरी को परिजनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ कफन-दफन कर दिया. इस दौरान पुलिस को मौत की सूचना नहीं दी गई थी.
6 फरवरी को कब्र से निकाला गया शव
6 फरवरी को जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि मृतक का सड़क हादसे का मामला पहले से दर्ज है, तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
दिसंबर में हुआ था सड़क हादसा
मृतक के पुत्र ने मगरलोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसके पिता दशरथ यादव, उम्र 55 वर्ष, रोजी-मजदूरी का काम करते थे. दिनांक 13 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे वे साइकिल से काम से घर लौट रहे थे. भरदा मेन रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ने तेज और लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी.
अस्पताल में चला लंबा इलाज, फिर घर लाया गया
हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल दशरथ यादव को कान्हा अस्पताल, मगरलोड पहुंचाया. सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धमतरी के एकता अस्पताल रेफर किया. एकता अस्पताल में 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इलाज चला, जिसके बाद उन्हें घर ले आया गया. इलाज में व्यस्त होने के कारण परिजनों ने 11 जनवरी को थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा
इस मामले में डीएसपी मोनिका मरावी ने बताया कि परिजनों से भूलवश मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी. सड़क हादसे का मामला पहले से दर्ज होने के कारण पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम करवाया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.