ETV Bharat / state

पुलिस ने कब्र खुदवाकर निकाला शव, पोस्टमॉर्टम से होगा खुलासा, 3 दिन पहले धमतरी में हुआ था अंतिम संस्कार

धमतरी में पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए एक कब्र खुदवाकर शव निकाला है. सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन ने अंतिम संस्कार किया था.

Exhumation Case Chhattisgarh
धमतरी में पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए एक कब्र खुदवाकर शव निकाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए कफन-दफन कर दिया. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीन दिन बाद कब्र खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमॉर्टम करवाया.

पुलिस ने कब्र खुदवाकर निकाला शव, पोस्टमॉर्टम से होगा खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 फरवरी को मौत, 3 फरवरी को अंतिम संस्कार

जानकारी के अनुसार, दशरथ यादव की मौत 2 फरवरी को हुई थी. अगले ही दिन 3 फरवरी को परिजनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ कफन-दफन कर दिया. इस दौरान पुलिस को मौत की सूचना नहीं दी गई थी.

6 फरवरी को कब्र से निकाला गया शव

6 फरवरी को जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि मृतक का सड़क हादसे का मामला पहले से दर्ज है, तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

Exhumation Case Chhattisgarh
6 फरवरी को कब्र से निकाला गया शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिसंबर में हुआ था सड़क हादसा

मृतक के पुत्र ने मगरलोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसके पिता दशरथ यादव, उम्र 55 वर्ष, रोजी-मजदूरी का काम करते थे. दिनांक 13 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे वे साइकिल से काम से घर लौट रहे थे. भरदा मेन रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के पास पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ने तेज और लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी.

Exhumation Case Chhattisgarh
सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन ने अंतिम संस्कार किया था. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल में चला लंबा इलाज, फिर घर लाया गया

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल दशरथ यादव को कान्हा अस्पताल, मगरलोड पहुंचाया. सिर में गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धमतरी के एकता अस्पताल रेफर किया. एकता अस्पताल में 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इलाज चला, जिसके बाद उन्हें घर ले आया गया. इलाज में व्यस्त होने के कारण परिजनों ने 11 जनवरी को थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

इस मामले में डीएसपी मोनिका मरावी ने बताया कि परिजनों से भूलवश मौत की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी. सड़क हादसे का मामला पहले से दर्ज होने के कारण पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम करवाया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

धमतरी में कांग्रेस का कलेक्टोरेट घेराव, मनरेगा और धान खरीदी को लेकर जोरदार प्रदर्शन
धमतरी में SPL सीजन 3 का समापन, युवाओं को खेल से जोड़ने और प्रतिभा निखारने सिंधी समाज की पहल
धमतरी की दिव्यांग बेटी चंचल का पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कमाल, 5 मेडल जीते, पैर नीचे स्टूल रखकर की प्रैक्टिस

TAGGED:

POSTMORTEM AFTER BURIAL
ROAD ACCIDENT DEATH
कब्र खुदवाकर निकाला शव
अंतिम संस्कार के बाद पोस्टमॉर्टम
EXHUMATION CASE CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.