धमतरी में गणेशोत्सव पर 'प्रयागराज थीम', लेटे हुए हनुमान जी के स्वरूप में बप्पा के दर्शन कीजिए, 20 फीट की भव्य प्रतिमा
धमतरी में 'शयन मुद्रा' में विराजे विघ्नहर्ता, गणेशजी का अनोखा दरबार, दर्शन को उमड़ रही भीड़, सेल्फी-फोटो का दौर, संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 1:56 PM IST
धमतरी: गणेशोत्सव पर देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी अद्भूत और अनोखी प्रतिमाओं वाले बप्पा के स्वरूप देखने को मिल रहे हैं. धमतरी में भी एक समिति ने ऐसी अनोखी प्रतिमा स्थापित की है जिसने सभी के मन को मोह लिया है. अमूमन आपने रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश को सिंहासन पर विराजमान या खड़े होकर आशीर्वाद देते हुए स्वरूपों में देखा होगा. लेकिन धमतरी के रायपुर रोड स्थित लालबगीचा मोड़ पर इस बार बप्पा बैठे या खड़े नहीं, बल्कि करीब 20 फीट लंबी भव्य 'शयन मुद्रा' (लेटे हुए स्वरूप) में नजर आ रहे हैं. बप्पा का यह अलौकिक और दुर्लभ अंदाज इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे निहारने और कैमरे में कैद करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. देखिए ये खास रिपोर्ट-
प्रयागराज के लेटे हुए हनुमानजी की तर्ज पर स्थापना
धमतरी के इस पंडाल में प्रवेश करने पर चारों तरफ राम का नाम और फिर थोड़ा आगे जाते ही नजर सीधे 20 फीट लंबे गणेशजी पर जाकर ठहर जाती है. भगवान गणेश लेटे हुए हैं और उनका पूरा स्वरूप हनुमानजी के उस चर्चित लेटे हुए स्वरूप की याद दिलाता है, जिसे लेकर पिछले कुछ समय में वीडियो और तस्वीरें काफी चर्चा में रही थीं.
विघ्नहर्ता साम्राज्य गणेशोत्सव समिति के सदस्यों के मुताबिक, पिछले वर्षों में जब प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ की स्थिति बनी थी, तब वहां लेटे हुए हनुमानजी की प्रतिमा का दृश्य सामने आया था. पानी बढ़ने के बावजूद प्रतिमा अपनी जगह पर मौजूद रही. इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.
इसी दृश्य से प्रेरणा लेते हुए समिति ने इस बार धमतरी में भगवान गणेश को कुछ इसी अंदाज में विराजमान कराने का फैसला किया. हालांकि यहां स्वरूप गणेशजी का है, लेकिन प्रस्तुति ऐसी है कि दूर से देखने पर लोगों को प्रयागराज के लेटे हुए हनुमानजी की याद आ जाती है.
प्रतिमा के साथ पंडाल का माहौल भी भक्तिमय
भगवान गणेश की यह विशाल प्रतिमा सिर्फ देखने में ही अलग नहीं है, बल्कि पंडाल का माहौल भी श्रद्धालुओं को कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर रहा है. सुबह से ही यहां पूजा-अर्चना का दौर शुरू हो जाता है. हनुमान चालीसा, मंत्रोच्चार और आरती के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता दिखाई देता है तो कोई मोबाइल निकालकर इस अनोखे स्वरूप को कैमरे में कैद करता नजर आता है. यही वजह है कि पंडाल में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु भगवान गणेश के साथ फोटो या सेल्फी लेना नहीं भूल रहे.
प्रयागराज के दर्शन यहीं हो रहे-श्रद्धालु
श्रद्धालुओं के बीच इस प्रतिमा को लेकर अलग तरह की आस्था और उत्सुकता दिखाई दे रही है. कई लोगों का कहना है कि प्रयागराज जाकर उस प्रसिद्ध स्वरूप के दर्शन करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन धमतरी में उसी तरह की झलक देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि गणेशोत्सव के दौरान इस तरह की अनोखी प्रतिमा शहर में धार्मिक माहौल के साथ-साथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रही है.
युवा सदस्य हर साल करते हैं कुछ अलग
विघ्नहर्ता साम्राज्य गणेशोत्सव समिति की खास बात सिर्फ इस बार की प्रतिमा नहीं है. समिति से जुड़े लोगों के मुताबिक, गणेशोत्सव मनाते हुए उन्हें करीब 12 साल हो चुके हैं. इन 12 वर्षों में समिति ने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश की है. खास बात यह है कि समिति की कमान युवाओं के हाथों में है. युवा सदस्य मिलकर पंडाल की थीम तय करते हैं, सजावट से लेकर प्रतिमा के स्वरूप तक की तैयारी करते हैं और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद इसे लोगों के सामने लेकर आते हैं.
यानी गणेशोत्सव यहां सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं की मेहनत, टीमवर्क और कुछ नया करने की सोच भी इसमें दिखाई देती है. इस बार लेटे हुए गणेशजी का स्वरूप तैयार करने के पीछे भी यही सोच नजर आती है कि जब श्रद्धालु पंडाल में आएं तो भगवान के दर्शन के साथ उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिले, जो लंबे समय तक उन्हें याद रहे.