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प्यार, शादी का वादा और फिर मौत! धमतरी के होटल में युवती की संदिग्ध मौत मामले में प्रेमी गिरफ्तार

धमतरी प्रेमी गिरफ्तार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: होटल में 22 वर्षीय युवती की मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए. कवर्धा से धमतरी आई युवती होटल के कमरे में मृत मिली थी. अब इस मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, युवती को शादी का भरोसा देने, बाद में शादी से इनकार करने और प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं.

होटल के कमरे तक कैसे पहुंची कहानी? मृतका पिंकी मानिकपुरी (22 वर्ष), निवासी कवर्धा, जिला कबीरधाम का है. पुलिस के अनुसार, युवती और टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू के बीच प्रेम संबंध थे. आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिया था. इसी बीच युवती को आरोपी के दूसरी लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिली. इस बात की सच्चाई जानने और शादी को लेकर बातचीत करने के लिए युवती 24 सितंबर को धमतरी पहुंची थी. रुद्री रोड स्थित होटल सीजी-05 के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी.