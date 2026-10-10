प्यार, शादी का वादा और फिर मौत! धमतरी के होटल में युवती की संदिग्ध मौत मामले में प्रेमी गिरफ्तार
जांच में खुलासा हुआ है कि युवती की आत्महत्या से पहले उसका प्रेमी होटल पहुंचा था. शादी की बात करने पर उसके साथ मारपीट की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 7:25 AM IST
धमतरी: होटल में 22 वर्षीय युवती की मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए. कवर्धा से धमतरी आई युवती होटल के कमरे में मृत मिली थी. अब इस मामले में पुलिस ने उसके कथित प्रेमी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, युवती को शादी का भरोसा देने, बाद में शादी से इनकार करने और प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच के दौरान आरोपी की संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं.
होटल के कमरे तक कैसे पहुंची कहानी?
मृतका पिंकी मानिकपुरी (22 वर्ष), निवासी कवर्धा, जिला कबीरधाम का है. पुलिस के अनुसार, युवती और टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू के बीच प्रेम संबंध थे. आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिया था. इसी बीच युवती को आरोपी के दूसरी लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिली. इस बात की सच्चाई जानने और शादी को लेकर बातचीत करने के लिए युवती 24 सितंबर को धमतरी पहुंची थी. रुद्री रोड स्थित होटल सीजी-05 के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी.
शादी से मनाकर युवती के साथ होटल में की मारपीट
धमतरी एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि 25 सितंबर की शाम आरोपी युवती से मिलने होटल पहुंचा. शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन युवक ने विवाह करने से इनकार कर दिया. इसी दौरान गाली-गलौज और मारपीट की घटना हुई. इस विवाद के बाद युवती ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
घटना के बाद मर्ग जांच शुरू की. विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर सिटी कोतवाली धमतरी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में अपराध दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू, निवासी गोकुलपुर वार्ड क्रमांक 36, धमतरी को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी प्रेमी गिरफ्तार
एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि युवती की आत्महत्या के मामले में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है. मामले की आगे जांच जारी है. फिलहाल, इस मामले में शादी का भरोसा देने, प्रताड़ना और विवाद से जुड़े आरोपों की जांच जारी है. पुलिस की जांच में सामने आने वाले तथ्य ही इस घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट करेंगे.