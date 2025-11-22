ETV Bharat / state

खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, स्कूल भवन जर्जर, कैसे संवरेगा भविष्य?

छत्तीसगढ़ के खपरी गांव में बच्चे खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं.

School building collapse risk
खपरी गांव में बच्चे खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 6:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: खपरी गांव में शासकीय प्राथमिक शाला है. यहां बच्चे खुले मैदान में पढ़ाई करते नजर आ जाएंगे. यह कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि मजबूरी है. यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है. इस स्कूल के बच्चे रोज ऐसे ही पढ़ाई करते हैं.

खपरी का स्कूल भवन जर्जर: शाला समिति अध्यक्ष नैना साहू ने बताया कि स्कूल भवन जर्जर है. यहां कभी भी हादसा हो सकता है. आए दिन दीवारों से प्लास्टर गिरता है. शाला प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों को जर्जर भवन में नहीं बैठाना चाहिए. अब बच्चों को खुले मैदान में बिठाकर पढ़ा रहे हैं.

धमतरी के खपरी गांव का स्कूल भवन जर्जर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जर्जर भवन की वजह से यहां टीचर भी नहीं आ रहे थे. बड़ी मुश्किल से बीईओ ऑफिस जाने के बाद दो शिक्षक मिले हैं. सरपंच से किसी भवन के लिए बात की जाएगी ताकि वहां स्कूल लगाया जा सके-नैना साहू, अध्यक्ष, शाला समिति

अभिभावकों ने दी तालाबंदी की चेतावनी: अभिभावक नंदिनी साहू ने कहा कि कई बार नए स्कूल भवन की मांग की गई है. कई बार डीईओ ऑफिस भी जा चुके हैं. अगर मांग पूरी नहीं होती है तो स्कूल में तालाबंदी की जाएगी. गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. हम अपने बच्चों को जर्जर भवन में पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे?

School building collapse risk
स्कूल भवन जर्जर, कैसे संवरेगा भविष्य? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल की प्रधान पाठक मीना साहू ने कहा कि वह दो ढाई साल से इस स्कूल में हैं, तब से स्कूल भवन जर्जर है. बारिश के दिनों में स्कूल भवन में पानी भर जाता है. बच्चों को छोटे से ऑफिस रूम में बिठाया गया था. हम भी भवन के अंदर नहीं जा रहे हैं.

पालक स्कूल में तालाबंदी की बात कह रहे हैं. मैंने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को बता दी है. दूसरे स्कूलों में अतिरिक्त भवन दिया जाता है, लेकिन मैं जब से यहां आई हूं, एक भी अतिरिक्त कक्ष नहीं है-मीना साहू, प्रधान पाठक

स्कूल में घट रही स्टूडेंट्स की संख्या: प्रधानपाठक मीना साहू ने बताया कि इस स्कूल में 54 बच्चे पढ़ रहे हैं. जब मैं स्कूल में पदस्थ हुई, तब यहां 85 बच्चे पढ़ रहे थे. लेकिन स्कूल की स्थिति को देखते हुए पालक, अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं.

सरकार को ध्यान देना चाहिए. गांव में कई बड़े नेता आते हैं लेकिन 2 मिनट स्कूल में आकर नहीं देखते. जब वोट मांगने का वक्त आता है तो एक-एक जनता का 5 मिनट तक पैर छूते हैं.- नंदनी साहू, पालक

शासकीय प्राथमिक शाला खपरी में शिक्षाविद रेवाराम रेपुर ने बताया कि शासन को कई बार प्रधान पाठक और शिक्षा समिति ने जानकारी दी है. अबतक कोई सुधार नहीं हुआ है. शाला समिति ने निर्णय लिया है कि बच्चों को जर्जर भवन में नहीं बिठाएंगे. अभी ठंड का मौसम है तो बच्चे बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होगा?

School building collapse risk
खपरी का स्कूल भवन जर्जर, दीवार में दरारें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा सत्र को अब आधा वर्ष हो गया है लेकिन आज भी स्कूल भवनों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है. शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते मासूम बच्चों के पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है.

नाटक स्टेज में लगती है बच्चों की क्लास, जर्जर भवन और छत से टपक रहा पानी, सरकारी स्कूलों की यही कहानी
बालोद में स्कूल डिस्मेंटल करते समय बड़ा हादसा, छत गिरी, कई मजदूर घायल
छत्तीसगढ़ में स्कूलों के जर्जर भवन से बच्चों की जान पर खतरा, कहीं हो न जाए झालावाड़ पार्ट टू

TAGGED:

DILAPIDATED SCHOOL BUILDING
DHAMTARI SCHOOL INFRASTRUCTURE
खपरी गांव स्कूल
जर्जर स्कूल
SCHOOL BUILDING COLLAPSE RISK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.