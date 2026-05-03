3 लोगों ने साथ में की शराब पार्टी फिर मामूली विवाद बना हत्या की वजह, धमतरी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामूली विवाद और नशे की हालत में 20 साल के युवक ने टंगिया से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 3, 2026 at 10:55 AM IST
धमतरी: जिले के ग्राम ब्राह्मणबाहरा स्थित मसान घाट जंगल में हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को धमतरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामला शराब पीने को लेकर विवाद का बताया जा रहा. वारदात केरेगांव थाना क्षेत्र की है.
30 अप्रैल को जंगल में बैठकर हो रही थी शराब पार्टी
एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि, 30 अप्रैल 2026 को मसान घाट जंगल में तीन युवक पुलेश्वर उर्फ सोनू यादव, नरेश यादव और शिशुपाल मरकाम एक साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे. इसी दौरान किसी मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर हिंसक झगड़े में बदल गया.
सोनू ने टंगिया से किया हमला
विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पुलेश्वर उर्फ सोनू यादव ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी (टंगिया) से हमला कर दिया. इस हमले में शिशुपाल मरकाम (38 साल) के चेहरे पर गंभीर चोट आई, जबकि नरेश यादव के सिर और कान पर किए गए हमले से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने शुरू की जांच
मामले की सूचना मिलते ही केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की. जांच के दौरान मिले तथ्यों और बयानों के आधार पर पूरी घटना की कड़ी को स्पष्ट किया गया.
आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए थाना केरेगांव में धारा 103(1), 109(1), 296 BNS के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पुलेश्वर उर्फ सोनू यादव (उम्र 20 साल, निवासी ब्राह्मणबाहरा) को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के विवाद, संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. यह पूरी घटना न केवल एक मामूली विवाद के खतरनाक अंजाम को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि नशे की हालत में लिया गया एक गलत फैसला किस तरह जिंदगी छीन सकता है.