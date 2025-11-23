ETV Bharat / state

6 महीने बाद धमतरी में ज्वेलरी शॉप में गोली कांड का खुलासा, ट्रक चलाते हुए करते थे रेकी, जानिए कैसे पकड़ाए आरोपी

फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है.

Dhamtari jwellery shop case
6 महीने बाद धमतरी में ज्वेलर्स शॉप में गोली कांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 8:58 PM IST

छत्तीसगढ़: जिले में मई माह में हुए गोली कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक आरोपी फरार है. करीब 6 माह बाद इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है. पकड़े गए आरोपी फ्लाई एस ट्रक चलाने का काम करते हैं. धमतरी से गुजरते समय ज्वेलरी शॉप की रेकी करते हुए यहां से जाते थे. फिलहाल पुलिस ने कड़ी मेहनत से आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है.

कैसे दिया वारदात को अंजाम: रविवार को धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 13 मई 2025 को रात लगभग साढ़े 10 बजे, रायपुर रोड, धमतरी स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में 2 नकाबपोश व्यक्ति दुकान के अंदर घुसे. दुकान का शटर बंद कर संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाकर डरा-धमकाते हुए लूट का प्रयास किया.

इसी दौरान संचालक की बेटी आवाज सुनकर दुकान में पहुंची, जिसे आरोपियों ने पिस्टल से फायर कर घायल कर दिया और शटर खोलकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा 331(8), 109(1), 3(5) BNS एवं 25, 27 आर्म एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया.

Dhamtari jwellery shop case
ट्रक चलाते हुए करते थे रेकी, जानिए कैसे पकड़ाए आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे पकड़ाए आरोपी: SP ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों तक पुलिस पहुंची. टीमों ने घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों, सरहदी जिलों, मुख्य मार्गों में लगे सैकड़ों CCTV फुटेज का अध्ययन किया. संदेही व्यक्तियों के फोटो सर्कुलेट करवाए, मुखबिर लगाए गए और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीम गोवा, नागपुर, रायगढ़ रवाना की गईं.

अलग-अलग जगह से पकड़े गए आरोपी: गोवा से भिंड (एमपी) भाग रहे आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम कुंअर सिंह बताया और दो अन्य साथियों के साथ वारदात करना कबूल किया. दूसरी टीम ने रायगढ़ (छत्तीसगढ़) से संदेही को पकड़ा, जिसने अपना नाम अमरपाल बताया. उसने भी तीनों के शामिल होने की पुष्टि की.

शातिर तरीके से बच रहे थे आरोपी: SP सूरज सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते हुए अलग अलग राज्यों में छिपते रहे. अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार मोबाइल भी बदलते रहे. इसके अलावा वे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वारदात की पूरी जानकारी ले रहे थे. इसके बावजूद धमतरी पुलिस ने हार नहीं मानी और कई तरीके अपनाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए आरोपियों में कुंअर सिंह भदोरिया, पिता रामकुमार भदोरिया उम्र 31 वर्ष, निवासी इंगुरी, जिला भिंड (म.प्र.) का है. वहीं अमरपाल सिंह, पिता धर्मेंद्र सिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी मसूरी लहर, जिला भिंड (म.प्र.) का है. आरोपियों से एक नग एयर पिस्टल और उनके छर्रे बरामद कर लिए है. फिलहाल पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को जेल भेज दिया है. वही एक अन्य आरोपी फरार है जिसे जल्द गिरफ्तार कर लेने की बात एसपी ने कही है.

