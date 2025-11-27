ETV Bharat / state

धमतरी ज्वेलरी शॉप गोलीकांड: 3 राज्यों में पीछाकर मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने पकड़ा, निकाला जुलूस, पहले से 14 केस दर्ज

निकाला गया जुलूस: पुलिस ने कहा कि पेशेवर आदतन अपराधी अजय उर्फ गोलू भदौरिया को कई स्टेट में पीछा कर आखिर पकड़ लिया गया है. आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश में 14 संगीन अपराध दर्ज है इसके अलावा 3,000 रुपए का इनाम भी है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला. आरोपी कान पकड़कर चल रहा था और कह रहा था अपराध करना पाप है कानून हमारा बाप है, धमतरी की जनता हमे माफ करो.

6 महीने बाद इस केस का पूरी तरह खुलासा हो गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: चर्चित बरड़िया ज्वेलर्स गोलीकांड मामले में फरार आरोपी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़ा गया आरोपी इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी से पिस्टल भी बरामद की है. गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि बरड़िया ज्वैलर्स गोलीकांड का मुख्य फरार आरोपी को पुलिस ने एमपी से हरियाणा और दिल्ली तक पीछा किया.

पहले से 2 आरोपी गिरफ्तार: धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि मुख्य आरोपी को भी तीन राज्यों में लगातार पीछा कर टीम ने पकड़ा है. इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. मुख्य आरोपी अजय उर्फ गोलू भदौरिया की उम्र 26 साल है और वह ग्राम देहरा, जिला भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है.

ज्वेलरी शॉप गोलीकांड: 3 राज्यों में पीछाकर मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे पकड़ा गया: हरियाणा टीम को तकनीकी इनपुट मिला कि आरोपी वहां कहीं छिपा है. दबिश के दौरान आरोपी हरियाणा से भागकर दिल्ली से भोपाल, ग्वालियर पहुंच गया. दोनों टीमों ने लगातार एक-दूसरे से ताल-मेल रखते हुए उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया. फिर वह जब ग्वालियर से बस बदलकर मध्यप्रदेश के बालाघाट की ओर भाग रहा था तब उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी पर 2015 से 2024 तक कुल 14 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. जिनमें चोरी, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट जैसे केस हैं. आरोपी गोलू भदौरिया एक पेशेवर, संगठित और आदतन अपराधी है.- सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

क्या है पुरानी घटना: बता दें कि रविवार को ही धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी. 13 मई 2025 को रात लगभग साढ़े 10 बजे, रायपुर रोड, धमतरी स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में 2 नकाबपोश व्यक्ति दुकान के अंदर घुसे. दुकान का शटर बंद कर संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्टल दिखाकर डरा-धमकाते हुए लूट का प्रयास किया.

इसी दौरान संचालक की बेटी आवाज सुनकर दुकान में पहुंची, जिसे आरोपियों ने पिस्टल से फायर कर घायल कर दिया और शटर खोलकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. 6 महीने बाद इसका खुलासा हुआ.