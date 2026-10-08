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धमतरी में अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, दो दिन में 15 वाहन जब्त, 341 प्रकरणों में 1 करोड़ 18 लाख जमा

धमतरी : जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. खनिज विभाग की टीम ने महज दो दिनों में अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर 10 ट्रैक्टर और 05 हाईवा वाहन जब्त किए हैं. कार्रवाई के बाद खनिज कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम लगातार रेत घाटों, परिवहन मार्गों और संवेदनशील इलाकों में वाहनों की जांच कर रही है. इसी अभियान के तहत 6 अक्टूबर को अछोटा, मुड़पार, अमेठी, कलारतराई और दोनर क्षेत्र में जांच के दौरान 6 ट्रैक्टर और 1 हाईवा पकड़ा गया.

इसके अगले दिन 7 अक्टूबर को अमेठी, सौंगा और रूद्री क्षेत्र में टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर और 4 हाईवा जब्त किए. पकड़े गए सभी वाहनों को सुरक्षार्थ कलेक्ट्रेट कम्पोजिट बिल्डिंग परिसर में रखा गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई में बिना वैध अनुमति रेत उत्खनन और परिवहन के मामलों को पकड़ा गया है. संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत अर्थदण्ड की कार्रवाई की जा रही है.

सितंबर तक 341 प्रकरण, 1.18 करोड़ से ज्यादा जमा

जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि विभाग की कार्रवाई केवल दो दिनों तक सीमित नहीं है. 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक 341 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपये खनिज मद में जमा कराए गए हैं. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और अवैध खनन के मामलों में वाहन और मशीनरी जब्त की गई है. इसमें ट्रैक्टर, हाईवा और चैन माउंटेन जैसी मशीनों पर भी कार्रवाई शामिल है. खनिज विभाग की टीम लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जांच कर रही है.

धमतरी जिला प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति रेत का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ वाहनों के दस्तावेज और खनिज परिवहन से संबंधित वैध अनुमति की जांच की जा रही है.

धमतरी रेत से भरे 15 गाड़ियां जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का मकसद अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और शासन के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकना है.