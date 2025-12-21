नेचुरल आइसक्रीम की डीलरशिप दिलाने का झांसा, धमतरी के व्यापारी से 19.50 लाख की ठगी
धमतरी में व्यापारी से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है. फर्जी मेल और कॉल से शुरू हुआ खेल. जानिए कैसे साइबर फ्रॉड से बचें.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 21, 2025 at 1:34 PM IST
धमतरी: जिले में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. इस बार ठगों ने आइसक्रीम कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर झांसा दिया. ठगों ने एक व्यापारी से करीब 19 लाख 50 हजार रुपए की ठगी कर ली. पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
क्या है पूरा मामला?: ठगी का शिकार अमलतासपुरम निवासी व्यापारी है. उन्होंने पुलिस को बताया कि दो साल पहले “नेचुरल आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड” की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन तब कंपनी से कोई जवाब नहीं आया था, तो आगे फिर कोई प्रयास नहीं किया.
फोन कॉल से शुरू हुआ पूरा खेल: 9 दिसंबर को कारोबारी के पास एक फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को नेचुरल आइसक्रीम कंपनी से जुड़ा बताते हुए डीलरशिप की बात की. अगले दिन कंपनी के रीजनल हेड के नाम से लैंडलाइन कॉल आया और पूरी प्रक्रिया समझाई गई. उन्हें बताया गया कि डीलरशिप के लिए 9 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे.
ई-मेल और फर्जी दस्तावेजों का जाल: 11 दिसंबर को “Natural Ice-creams” के नाम से एक ई-मेल आईडी से ऑनलाइन फॉर्म भेजा गया. फॉर्म भरवाने के बाद अलग-अलग मदों जैसं रजिस्ट्रेशन फीस, इंटीरियर, फूड सर्विस, इक्विपमेंट, फूड लाइसेंस के नाम पर पैसे मांगे गए.
अलग-अलग खातों में ट्रांजेक्शन: ठगों ने इन सब के लिए अलग-अलग बैंक खातों में किस्तों में पैसे डलवाए. UPI और RTGS के जरिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत कई माध्यम से कुल मिलाकर 9 से 15 दिसंबर के बीच 19 लाख 49 हजार 999 रुपए ट्रांसफर कराए गए.
शक होने पर खुला मामला: जब ठगों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाते में फिर से 4.50 लाख रुपए मांगे, तब कारोबारी ने बैंक से खाता जांच कराया. खाता किसी और व्यक्ति के नाम पर निकला, जिससे उन्हें ठगी का शक हुआ.
1930 पर शिकायत, थाने में FIR: इसके बाद पीड़ित ने ऑनलाइन फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और फिर कोतवाली थाने में FIR लिखवाई.
मामला दर्ज कर लिया गया है. बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है.- मणिशंकर चन्द्रा, ASP, धमतरी
इस तरह बचें साइबर फ्रॉड से: आज के दौर में सभी लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते सारा डेटा इंटरनेट पर स्टोरेज रहता है. हैकर्स इसी डाटा को हासिल कर लिंक के माध्यम से लोक लुभावनी लॉटरी, गिफ्ट, पैसा डबल करने, शेयर इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजी देने जैसे कई लालच देते हैं. ऐसे में अगर किसी भी तरह का ऑफर आए और पैसे मांगे जाएं तो पहले उस खाते या नंबर को वेरिफाई करें. ठग अनजान लिंक पर क्लिक कराकर भी पूरी डिटेल पाते हैं और धोखाधड़ी करते हैं. ऐसे में अनजान लिंक पर क्लिक ना करें.