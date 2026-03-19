धमतरी में हिन्दू नववर्ष पर पहली बार RSS का भव्य पथ संचलन, शहरभर में जोरदार स्वागत
धमतरी शहर के प्रमुख मार्गों पर हिन्दू नववर्ष पर RSS के पथ संचलन और उसकी धुन गूंजी. नागरिकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 19, 2026 at 8:51 PM IST
धमतरी: शहर में हिन्दू नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा पहली बार नगर स्तर पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया. इस आयोजन को लेकर पूरे शहर में उत्साह और धार्मिक-सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला.
नूतन स्कूल से हुई शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत नूतन स्कूल परिसर से हुई, जहां स्वयंसेवकों ने पारंपरिक विधि से ध्वजा प्रणाम किया. इसके बाद सभी स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में पथ संचलन के लिए रवाना हुए.
शहर के प्रमुख मार्गों से निकला संचलन
पथ संचलन नूतन स्कूल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा. यह गणेश चौक, सदर बाजार, कचहरी चौक, गोलबाजार, मकई चौक और छत्रपति शिवाजी चौक होते हुए फिर से स्कूल परिसर पहुंचा. पूरे मार्ग में लोगों की भीड़ देखने को मिली.
नागरिकों ने किया भव्य स्वागत
शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी संगठनों ने जगह-जगह स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की. लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर खड़े होकर संचलन का स्वागत करते नजर आए, जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बन गया.
अनुशासन और एकता का संदेश
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में संगठन, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना का संदेश देना था. स्वयंसेवकों ने अपने प्रदर्शन से सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया.
प्रशासन और पुलिस रही सतर्क
कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क रहा. यातायात को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया, जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
नई परंपरा की शुरुआत
कार्यक्रम के अंत में संघ पदाधिकारियों ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और समाज सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया. इस आयोजन को धमतरी में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.