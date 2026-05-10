ETV Bharat / state

धमतरी जिले का भटगांव बनेगा आधुनिक बकरी पालन और अनुसंधान का हब, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार

धमतरी जिले का भटगांव बनेगा आधुनिक बकरी पालन और अनुसंधान का हब ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शनिवार को प्रस्तावित केंद्र स्थल का निरीक्षण किया और परियोजना को लेकर अधिकारियों और ओडिशा की प्रतिष्ठित फर्म माणिकस्तु (Manikstu) के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की. इस दौरान फर्म के चीफ बिजनेस ऑफिसर बिश्वबंधु पाढ़ी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र ठाकुर, एसडीएम पीयूष तिवारी, उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

धमतरी जिले का भटगांव बनेगा आधुनिक बकरी पालन और अनुसंधान का हब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: जिले के ग्रामीण अंचलों में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है. जिले के भटगांव में जल्द ही अत्याधुनिक बकरी पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसे “रिसर्च कम इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एडवांसमेंट ब्रीडिंग सेंटर” के रूप में विकसित किया जाएगा. यह केंद्र न केवल वैज्ञानिक बकरी पालन और उन्नत नस्ल विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं, महिला समूहों और पशुपालकों के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार करेगा.

आधुनिक बकरी पालन और अनुसंधान हब की प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आय बढ़ाने का विकल्प

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है और छोटे किसानों, भूमिहीन परिवारों के लिए आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार कर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जाएं.

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने प्रस्तावित केंद्र स्थल का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिसर्च सेंटर के रूप में होगा डेवलप

यह परियोजना केवल एक बकरी पालन केंद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक आधुनिक रिसर्च और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां उन्नत नस्लों की बकरियों के संरक्षण, प्रजनन, प्रदर्शन और अनुसंधान के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. साथ ही कृत्रिम गर्भाधान (AI), रोग निदान, पैथोलॉजी जांच और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी.

प्रशिक्षण केंद्र बनेगा

परियोजना के तहत पशु सखियों, ग्रामीण युवाओं और पशुधन कार्यकर्ताओं के लिए हॉस्टल-सह-प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया जाएगा, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से वैज्ञानिक पशुपालन, उद्यमिता विकास और क्षमता संवर्धन संबंधी नियमित प्रशिक्षण दिए जाएंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.

फोडर कैफेटेरिया बनेगा

भटगांव में प्रस्तावित केंद्र की एक और खास पहल “फोडर कैफेटेरिया” होगी, जहां विभिन्न प्रकार के हरे चारे और टिकाऊ पशु आहार पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा. इससे पशुओं के पोषण स्तर में सुधार होगा और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित आहार और वैज्ञानिक प्रबंधन से पशुपालकों की आय में वृद्धि संभव है.

किसान बाजार बनाने की भी प्लानिंग

स्थानीय किसानों और पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक पारदर्शी किसान बाजार प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा. यहां उन्नत नस्ल की गुणवत्तापूर्ण बकरियों की खरीद-बिक्री उचित और निर्धारित मूल्य पर हो सकेगी. इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा.

स्थानीय युवाओं को रोजगार

प्रारंभिक चरण में इस परियोजना से लगभग 10 से 12 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है. वहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिले के सैकड़ों पशुपालकों और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, बेहतर नस्ल, पशु चिकित्सा सहायता और बाजार सुविधा का लाभ मिलेगा.