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धमतरी को मिली हाईटेक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की सौगात, गंभीर मरीजों को मिलेगी मुफ्त जीवनरक्षक सुविधा

समाजसेवी के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस "श्याम रथ" वेंटिलेटर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया.

Hi Tech Ambulance Dhamtari
धमतरी एम्बुलेंस श्याम रथ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 12:27 PM IST

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धमतरी: भगवान श्री जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर धमतरीवासियों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की सौगात मिली. समाजसेवी के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस "श्याम रथ" बहु-प्रशिक्षित वेंटिलेटर एम्बुलेंस का शुभारंभ श्री राष्ट्रीय गौशाला, जनकपुर में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर किया गया.

अत्याधुनिक वेंटिलेटर एम्बुलेंस श्याम रथ

समाजसेवियों ने बताया कि धमतरी में लंबे समय से अत्याधुनिक वेंटिलेटर एम्बुलेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर से महंगे किराए पर वेंटिलेटर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों की बड़ी समस्या होती थी. अब यह परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

Hi Tech Ambulance Dhamtari
धमतरी के समाजसेवियों और महापौर ने किया शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 लाख का हाईटेक एंबुलेंस

करीब 30 लाख रुपये की लागत से तैयार इस हाईटेक एम्बुलेंस में वे सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो बड़े शहरों में संचालित एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस में होती हैं. इसमें वेंटिलेटर, अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम सहित छोटे बच्चों के इलाज और सुरक्षित परिवहन के लिए भी विशेष चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

Hi Tech Ambulance Dhamtari
एंबुलेंस के अंदर मेयर रामू रोहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

समाजसेवियों ने बताया कि "श्याम रथ" धमतरी जिले के लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी. किसी भी गंभीर मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित और त्वरित पहुंचाने में यह एम्बुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उनका कहना है कि समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी. शुभारंभ के दौरान उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे धमतरी के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

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