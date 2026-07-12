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धमतरी में तीन जिलों के 150 पुलिसकर्मियों ने ली नेक्स्ट जेनरेशन की ट्रेनिंग, डायल-112 से जुड़े जवानों ने सीखी नई तकनीक

धमतरी में तीन जिलों के 150 पुलिसकर्मियों ने ली नेक्स्ट जेनरेशन की ट्रेनिंग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी. आपातकालीन पुलिस सेवा को और अधिक तेज, आधुनिक और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में धमतरी पुलिस ने अहम पहल की है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डायल-112 फेस-2 (नेक्स्ट जेनरेशन) प्रणाली का दो दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण हुआ. इसमें धमतरी, गरियाबंद और बालोद जिले के करीब 150 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए और ट्रेनिंग ली.

प्रशिक्षण का उद्देश्य डायल-112 सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तकनीकों के संचालन में दक्ष बनाना था. जिससे आपातकालीन स्थिति में पुलिस की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, सटीक और प्रभावी हो सके. सी-डैक (C-DAC) के मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को Mobile PTT, Camera सहित आधुनिक तकनीकी उपकरणों के संचालन की जानकारी दी. साथ ही जिला कमांड सेंटर (DCC), इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ERV), रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आपसी समन्वय की पूरी प्रक्रिया का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी कराया.

जल्द फैसले और बेहतर रिस्पॉन्स की तैयारी

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को वास्तविक घटनाओं पर आधारित सिमुलेशन अभ्यास कराया गया, जिससे वे आपातकालीन परिस्थितियों में जल्द फैसले लेकर बेहतर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो सकें. कार्यक्रम में डायल-112 के नोडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक, डीसीसी स्टाफ, ईआरव्ही स्टाफ, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और थाना स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी की.

कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय, सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, डीएसपी यशकरण दीप ध्रुव, डीएसपी मीना साहू, रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा, रक्षित निरीक्षक रेवती वर्मा, सी-डैक के नेटवर्क प्रोग्रामर संकल्प केडिया और मास्टर ट्रेनर गोविन्दा कंवर, त्रिदेव यादव और धरम यादव उपस्थित रहे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह संयुक्त प्रशिक्षण डायल-112 सेवा को और अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाएगा, जिससे आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में पहले से बेहतर और त्वरित पुलिस सहायता मिल सकेगी.