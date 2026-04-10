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बधाई हो, बेटी हुई है.. धमतरी में गैरेज संचालक पिता का अनोखा जश्न, 7 दिन तक कार वॉश फ्री

धमतरी शहर के बठेना पारा में रहने वाले ननकू महाराज सोरिद वार्ड के डिपोपारा में महालक्ष्मी गैरेज एवं कार वाशिंग का संचालन करते हैं. उन्होंने अपनी बेटी के जन्म की खुशी को अनोखे अंदाज में मनाने का फैसला लिया. उन्होंने घोषणा की है कि वे लगातार 7 दिनों तक अपने गैरेज में आने वाले सभी ग्राहकों की गाड़ियों की धुलाई बिल्कुल मुफ्त करेंगे.

धमतरी: बेटी के जन्म पर अनोखे जश्न के साथ प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक गैरेज संचालक पिता ने अपनी बेटी के जन्म को सिर्फ पारिवारिक खुशी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक संदेश का माध्यम बना दिया और अपने ग्राहकों के लिए 7 दिनों तक कार वॉशिंग फ्री कर दी. यह पहल पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

धमतरी में बेटी के जन्म पर जश्न (ETV BHARAT)

बैनर-पोस्टर तक छपवाया

ननकू महाराज ने इस पहल को सिर्फ एक ऑफर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक उत्सव का रूप दिया. उन्होंने अपनी दुकान में विशेष पोस्टर भी लगवाया, जिसमें नन्ही बच्ची के पगचिन्ह छापे गए हैं. और लिखा गया कि पुत्री रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में कार वॉशिंग फ्री. यह पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इस खास मौके पर ननकू महाराज ने विधिवत पूजा-अर्चना की. मंत्रोच्चार के साथ अपनी दुकान में शुभारंभ किया और वहां मौजूद लोगों का मुंह मीठा कराकर खुशियां साझा कीं. गैरेज का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं दिखा, जहां हर कोई इस अनोखी खुशी का हिस्सा बनता नजर आया.

दुकान में विशेष पोस्टर भी लगवाया और विधिवत पूजा-अर्चना की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हनुमान जन्मोत्सव पर बेटी का जन्म

ननकू महाराज ने बताया कि 2 अप्रैल, हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनके घर बेटी का जन्म हुआ. वे इसे माता लक्ष्मी का आगमन मानते हैं. उनके परिवार में पहले कोई बहन नहीं थी, ननकू के दो बड़े भाई भी है. ऐसे में यह खुशी और भी खास बन गई है. उन्होंने कहा कि बेटी का जन्म उनके लिए सौभाग्य की बात है और वे इसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं. उनका मानना है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में बेटियों को लेकर सोच पूरी तरह सकारात्मक नहीं है. ऐसे में छोटी-छोटी पहल के माध्यम से लोगों की सोच बदली जा सकती है.

यह पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, हम इसे माता लक्ष्मी का आगमन मानते हैं. बेटियां घर की रौनक होती हैं, खुशियों की असली वजह होती हैं. हमें उनके जन्म को उतनी ही खुशी से मनाना चाहिए, जितनी बेटे के जन्म पर मनाते हैं- ननकू महाराज, कार गैरेज संचालक

ग्राहकों ने भी की सराहना

इस पहल का असर अब लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है. गैरेज में आने वाले ग्राहक न सिर्फ मुफ्त सेवा का लाभ ले रहे हैं, बल्कि इस संदेश से भी प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, ग्राहक कुंदन सिंह, जो ननकू महाराज के मित्र भी हैं, ने बताया कि वे उन्हें बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन यहां आकर उन्हें इस अनोखी पहल की जानकारी मिली. उन्होंने कहा, यह बहुत ही सराहनीय कदम है. बेटी का जन्म सच में सौभाग्य की बात है और इस तरह की पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी.

बेटी के जन्म पर 7 दिनों तक कार वॉशिंग फ्री कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनोखे जश्न के साथ सामाजिक संदेश

इस तरह की सोच और पहल समाज के लिए प्रेरणा है. इससे न सिर्फ बेटियों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बल्कि लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आएगा. ननकू महाराज की यह पहल बताती है कि छोटे-छोटे कदम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. धमतरी से उठी यह पहल अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है.