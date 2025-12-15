धमतरी के गंगरेल डैम में बन रहा नया पर्यटन स्थल, ठेमरी आईलैंड को किया जा रहा डेवलप, ड्रोन से मैपिंग भी हुई
धमतरी में एक और पर्यटन स्थल लोगों को काफी लुभाने वाला है, गंगरेल बांध के बीचो-बीच ठेमली आईलैंड को संवारने की तैयारी हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 1:55 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू हो गया है. गंगरेल बांध के बीचो-बीच स्थित ठेमली आइलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से करीब 30 एकड़ में फैले इस आइलैंड की 3डी मैपिंग करवाई है.
मैपिंग के जरिए यह भी दिखाया गया है कि विकास के बाद ठेमली आइलैंड किस तरह नजर आएगा. कलेक्टर के निर्देश पर इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है.
इको टूरिज्म के तहत होगा विकास: धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि ठेमली गंगरेल बांध के अंदर स्थित सबसे बड़ा आइलैंड है. इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और इसमें फॉरेस्ट एजेंसी की अहम भूमिका रहेगी.
इको टूरिज्म के तहत कुछ फंड भी स्वीकृत हो चुका है. यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए कॉटेज, वॉच टावर और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
जैव विविधता से भरपूर है ठेमली आइलैंड: कलेक्टर ने कहा कि ठेमली आइलैंड जैव विविधता के लिहाज से बेहद खास है. यहां 160 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं. इसके अलावा रंग-बिरंगी तितलियां और कई दुर्लभ पक्षी यहां देखे जा सकते हैं. इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है.
धमतरी कलेक्ट्रेट से मिली कुछ तस्वीरों में देखिए कौन-कौन से खास पक्षी यहां दिखे
तीन साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट: यह प्रोजेक्ट लगभग 3 साल में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में आइलैंड पर मैगी प्वाइंट और कैफे बनाया जाएगा. इसके बाद भविष्य में रुकने की सुविधा विकसित की जाएगी. कलेक्टर ने बताया कि प्रोजेक्ट की लागत अधिक होने के कारण इसे थर्ड पार्टी के जरिए डेवलप और ऑपरेशन-मेंटेनेंस कराया जाएगा.
धमतरी को मिलेगा एक नया पर्यटन आकर्षण: गंगरेल बांध पहले से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह है. ठेमली आइलैंड के विकसित होने से धमतरी को एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा. आने वाले समय में पर्यटक प्राकृतिक वातावरण के बीच सुकून के पल बिता सकेंगे.
हाल ही में साइस पार्क भी बना है: गंगरेल बांध सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि विज्ञान की प्रयोगशाला भी बन गया है. हाल ही में यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सीखने और समझने का नया माहौल तैयार किया गया है. पार्क के इंडोर सेक्शन में विज्ञान से जुड़े 40 मॉडल्स लगाए गए हैं. जहां बच्चे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, आइना, सैटेलाइट जैसे प्रयोगों को लोग प्रैक्टिकली देख सकेंगे.
इनडोर के अलावा आउटडोर में भी साइंस को समझने के लिए कई उपकरण लगाए गए हैं. जो न सिर्फ बच्चों को आकर्षित करेंगे, बल्कि बड़ों के लिए भी साइंस की दुनिया को जानने का मौका मिलेगा.