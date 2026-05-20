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जैतपुरी में वन अमले पर मारपीट का आरोप, सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेरा

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब एक लाख पेड़ काटकर 265 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में वनविभाग ने कार्रवाई की.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 9:02 AM IST

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धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर वन्यप्राणी क्षेत्र जैतपुरी में वन विभाग की कार्रवाई के बाद विवाद और गहरा गया है. गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और वन अमले पर बर्बरता व मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि गिरफ्तारी करने पहुंची वन विभाग की टीम ने महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की, घरों से घसीटकर बाहर निकाला और अभद्र व्यवहार किया. मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का आरोप

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब एक लाख पेड़ काटकर 265 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है. इसी मामले में कार्रवाई करने सोमवार को उपनिदेशक वरुण जैन समेत वन विभाग की टीम जैतपुरी गांव पहुंची थी. वन विभाग 166 अतिक्रमणकारियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करने पहुंचा था. इस दौरान ग्रामीणों और वन अमले के बीच जमकर विवाद हो गया. देखते ही देखते मौके पर झूमा-झटकी और हंगामे की स्थिति बन गई.

ग्रामीणों का आरोप है कि वन अमले ने कार्रवाई के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की और कई लोगों के साथ मारपीट की गई. ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कॉलर पकड़कर घर से बाहर निकाला गया और धक्का-मुक्की की गई. एक महिला ने चूड़ी टूटने तक का आरोप लगाया है. घटना से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई.

हम सोए हुए थे तो उठा कर मेरे पति को लेकर चले गए. हमें न्याय चाहिए -दुर्गा नेताम, ग्रामीण महिला

हमारे घर में घुस गए, मैंने कहा कि पति बीमार है मत ले जाओ लेकिन मारकर लेकर गए. बस्ती के चार लोगों को लेकर गए. जैतपुरी गांव में हंगामा मचा दिए. डीएफओ और रेंजर ने कार्रवाई की -हेमबाई कंवर, ग्रामीण महिला

मैं भीड़ का वीडियो बना रहा था तो वन विभाग के अधिकारी आए और मुझे मारा और घसीटते हुए लेकर गए. न्याय चाहिए-सुमित कोर्राम, ग्रामीण

ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि भी कलेक्ट्रेट पहुंचे

इस दौरान ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस नेता भी पहुंचे. ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को आवेदन सौंपकर दोषी वन अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं मामले को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी ने भी वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

गांव में दोपहर वन विभाग दबिश देता है, घर से महिलाओं और युवाओं को निकाला जाता है और आदमियों को कॉलर पकड़कर ले जाते हैं. गांव में अशांति का माहौल वन विभाग ने खड़ा किया-मनोज साक्षी,पूर्व जिला पंचायत सदस्य

धमतरी पुलिस कर रही जांच

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच की बात कह रहा है. एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा है कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जैतपुरी में वन अधिकारियों ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की है. ग्रामीणों औऱ जनप्रतिनिधियों ने बर्बरता पूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है -सूरज सिंह परिहार, एसपी धमतरी

जैतपुरी में वन विभाग की कार्रवाई अब विवादों में घिरती नजर आ रही है. एक तरफ वन विभाग अतिक्रमण हटाने और जंगल बचाने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण वन अमले पर ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं. अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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