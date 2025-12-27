ETV Bharat / state

धमतरी में स्कूली बच्चों की सेहत का ख्याल, 1133 रसोइया सहायिकाओं को दी गई ट्रेनिंग

धमतरी में स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के मकसद से रसोइयों को ट्रेनिंग दी गई है.

Dhamtari Food and Drug Department
धमतरी खाद्य एवं औषधि विभाग (ETV BHARAT)
December 27, 2025

धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में मिड डे मील को लेकर खास कवायद शुरू कर दी गई है. यहां स्कूलों में पौष्टिक भोजन बनाने के लिए 1133 रसोइया-सहायिकाओं को ट्रेनिंग दी गई है. धमतरी खाद्य औषधि विभाग की तरफ से यह मुहिम चलाई गई है.

फूड सेफ्टी की दी गई ट्रेनिंग

धमतरी जिले के 1133 स्कूलों के रसोइया सहायिकाओं को भोजन पकाने को लेकर बारीकी से जानकारी दी गई. फूड पाइजनिंग होने के कारण, अवमानक खाद्य सामान, रंगों के उपयोग, खाद्य सामानों के रखरखाव के बारे में बताया गया है. इस ट्रेनिंग में बासी भोजन, खराब सामान से पकवान बनाने पर होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई.

धमतरी में मिड डे मील की क्वालिटी सुधारने की कवायद (ETV BHARAT)

धमतरी खाद्य विभाग ने दी जानकारी

इस प्रशिक्षण को लेकर धमतरी खाद्य विभाग के सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने ईटीवी भारत को अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग का मकसद फूड प्वाइजनिंग की रोकथाम करना है. बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है.

यह प्रशिक्षण अब जिले के सभी खाद्य दुकान संचालकों को भी दिया जाएगा. विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है. जनवरी महीने से प्रशिक्षण का आयोजन होना है. प्रशिक्षण के बाद सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, साथ ही लाइसेंस बनाने के लिए पंजीयन भी कराया जाएगा- फनेश्वर पिथौरा, सुरक्षा अधिकारी, धमतरी खाद्य विभाग

धमतरी के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने आगे बताया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विभाग की टीम जांच पर निकलेगी. बगैर पंजीयन के संचालन करने वाले और खाद्य पदार्थ बेचने के नियम का उल्लंघन करने वालों को पहले समझाइश दी जाएगी. दूसरी बार पकड़े जाने पर उनका केस बनाकर कार्रवाई की जाएगी या कोर्ट में पेश किया जाएगा.

खाना बनाने में रखें साफ सफाई का ध्यान

स्कूलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रसोइयों को खाना बनाने में साफ सफाई का ध्यान रखने की नसीहत दी है. ट्रेनर्स ने बताया कि खाना बनाने के दौरान दास्ताने और टोपी पहनना जरूरी है. इसके साथ ही खाद्य सामग्री को अच्छे से धोना जरूरी है. धुली हुई सब्जी को काटने से पहले चाकू को अच्छी तरह साफ करें. खाद्य सामान में सिर्फ खाद्य रंगों का ही प्रयोग करने की भी ट्रेनिंग दी गई है.

