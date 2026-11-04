दीपावली से पहले मिठाई-नमकीन दुकानों पर कार्रवाई, खाद्य विभाग ने कहा- चांदी वर्क मिठाइयों को लेने में बरतें सावधानी
धमतरी जिले में 41 प्रतिष्ठानों की जांच, 23 खाद्य नमूने लैब भेजे गए, सड़क किनारे धूल में रखी मिठाइयों से बचने की अपील
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 5:32 PM IST
धमतरी: दीपावली त्योहार से पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक बार फिर एक्शन मोड में है. मिठाई, नमकीन और खाद्य सामग्री तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार दबिश देकर गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की जा रही है. इस दौरान चांदी के वर्क वाली मिठाइयों के सेवन में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
अक्टूबर 2026 से अब तक 41 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, जबकि 23 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. विभाग ने कारोबारियों को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है.
लाइसेंस निलंबित की भी कार्रवाई
स्वच्छता नहीं बरतने और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर खाद्य विभाग ने रमन स्वीट्स मिठाई कारखाने का FSSI लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिया है. वहीं धमतरी की सुनील नमकीन फैक्ट्री से नमूना लिया गया है. नगरी के बीकानेर स्वीट्स को चेतावनी जारी की गई है, जबकि हल्दी-मिर्च और मसाला फैक्ट्रियों से भी नमूने संकलित किए गए हैं.
नष्टीकरण भी कराया गया
भखारा के पास स्थित मसाला फैक्ट्री से भी खाद्य सामग्री का नमूना जांच के लिए भेजा गया है. अधिकारी के मुताबिक कुछ स्थानों पर दूषित और अनुपयोगी खाद्य सामग्री का नष्टीकरण भी कराया गया है. एक नमकीन फैक्ट्री का लाइसेंस एक दिन के लिए निरस्त किया गया था. खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट दीपावली के बाद आने की संभावना है.
बिना पंजीयन कारोबार पर भी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है. नवरात्रि के दौरान बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करते पाए गए 9 फल विक्रेताओं के केस कोर्ट में पेश किए गए हैं. पिछले एक वर्ष में 21 प्रकरण न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें 9 मामलों का निराकरण हुआ है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर संबंधित कारोबारियों पर कुल 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.
700 कारोबारियों को दिया गया प्रशिक्षण
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिले में करीब 700 खाद्य कारोबारियों को फोस्टैक प्रशिक्षण भी दिया गया है. विभाग का कहना है कि केवल दुकानों की जांच ही नहीं, बल्कि कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी अभियान का हिस्सा है.
दीपावली को देखते हुए धमतरी शहर के साथ नगरी, मगरलोड, मेघा और अन्य क्षेत्रों में भी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है. खास तौर पर उन कारखानों पर नजर रखी जा रही है, जहां मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं. मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले चांदी के वर्क, खाद्य रंग, कच्ची सामग्री और निर्माण स्थल की स्वच्छता को जांच के दायरे में रखा गया है.- फनेश्वर पिथौरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
सड़क किनारे रखी मिठाइयों से बचने की अपील
खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने आम लोगों से अपील की है कि दीपावली के दौरान मिठाई और नमकीन की खरीदारी करते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. धूल और दूषित वातावरण में सड़क किनारे खुले में रखी खाद्य सामग्री खरीदने से बचें. उन्होंने चांदी के वर्क वाली मिठाइयों के सेवन में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है.