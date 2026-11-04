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दीपावली से पहले मिठाई-नमकीन दुकानों पर कार्रवाई, खाद्य विभाग ने कहा- चांदी वर्क मिठाइयों को लेने में बरतें सावधानी

दीपावली से पहले मिठाई-नमकीन दुकानों पर कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: दीपावली त्योहार से पहले खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक बार फिर एक्शन मोड में है. मिठाई, नमकीन और खाद्य सामग्री तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार दबिश देकर गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की जा रही है. इस दौरान चांदी के वर्क वाली मिठाइयों के सेवन में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अक्टूबर 2026 से अब तक 41 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, जबकि 23 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. विभाग ने कारोबारियों को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है.