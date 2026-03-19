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बालोद में वाटर प्लांट पर छापा, 400 पैकेट पानी पाउच जब्त, फैक्ट्री सील

बालोद : गुरुवार को बालोद के एसकेएस वाटर पैकेजिंग यूनिट में धमतरी की खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापा मारा. इस कार्रवाई के बाद टीम ने 400 पैकेट पानी के पाउच को जब्त किया गया. पानी की क्वॉलिटी भी यहां खराब पाई गई. जिसके बाद इस कंपनी के वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. लोगों से अपील की गई है कि वे इस कंपनी का पानी नहीं खरीदे. खाद्य एवं आषधि विभाग ने कंपनी को सील कर दिया है.

धमतरी के खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी सर्वेश यादव ने बताया कि जिस कंपनी द्वारा ड्रिंकिंग वाटर पैक किया जा रहा था. उसे पानी पाउच बनाने का अधिकार नहीं है, जिसके बाद टीम भेजकर संबंधित फैक्ट्री को सील कराया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है. आपको बता दें कि एसकेएस इंडस्ट्रीज द्वारा ओकेनो ब्रांड के नाम से पानी पैकिंग कर उसकी सप्लाई की जा रही थी. धमतरी में बस स्टैंड के पीछे ये डंप था जिसके आधार पर जांच शुरू हुई. इस खाद्य पदार्थ के पैकेज पर बैच नंबर, विनिर्माण तिथि एवं बेस्ट बिफोर तिथि अंकित नहीं पाई गई जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं डिस्पले) विनियम 2020 का उल्लंघन है.

बालोद में धमतरी फूड विभाग का एक्शन (ETV BHARAT)

पंजीयन संख्या के आधार पर जब विभाग ने जांच किया तो पता चला कि उसे ड्रिंकिंग वॉटर पैकेज करने का अधिकार ही नहीं है. इस कार्रवाई के दौरान धमतरी के खाद्य विभाग ने बालोद के सुरक्षा विभाग को भी शामिल किया था- सर्वेश यादव, उपसंचालक खाद्य एवं सुरक्षा विभाग

धमतरी खाद्य विभाग का छापा (ETV BHARAT)

सवाल यह उठता है कि इतने दिनों से अवैध रूप से बिना किसी वैध लाइसेंस के पानी पाउच भरकर मार्केट में बेचा जा रहा था. इस बात की जानकारी संबंधित विभाग को नहीं थी. अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या कार्रवाई होती है.