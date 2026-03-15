ETV Bharat / state

धमतरी में खाली प्लॉट में रखे सिंचाई पाइपों में लगी भीषण आग, आसपास के लोग बाहर निकले

धमतरी के विवेकानंद गली में खाली प्लॉट में आग लगने से सिंचाई पाइप जलकर खाक हो गए. समय रहते फायर ब्रिगेड ने काबू पाया.

Irrigation pipes fire Dhamtari
खाली प्लॉट में आग लगने से सिंचाई पाइप जलकर खाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शहर के विवेकानंद गली नंबर 3 में एक खाली प्लॉट में रखे सिंचाई पाइपों में अचानक आग लग गई. आग तेजी से फैलती चली गई और कुछ ही देर में प्लॉट में रखे कई पाइप आग की लपटों में घिर गए. स्थानीय लोगों ने जब प्लॉट से तेज धुआं और ऊंची लपटें उठती देखीं तो इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

धमतरी के विवेकानंद गली में खाली प्लॉट में आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आसापास कई मकान

आग जिस जगह लगी थी, उसके आसपास कई मकान होने की वजह से लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया. कई लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

स्थानीय लोगों ने भी किया सहयोग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल था. धुएं का गुबार और आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थीं. इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी दमकल टीम की मदद की और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहयोग किया.

Irrigation pipes fire Dhamtari
धमतरी में खाली प्लॉट में रखे सिंचाई पाइपों में लगी भीषण आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पाइप जलकर हुए राख

दमकल कर्मियों और लोगों की कड़ी मेहनत के बाद कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया. जिससे आसपास के घरों तक आग फैलने से रोक लिया गया और बड़ा हादसा टल गया. लेकिन इस घटना में प्लॉट में रखे कई सिंचाई पाइप पूरी तरह जलकर खाक हो गए.

आग लगने की वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती तौर पर लापरवाही या किसी अन्य कारण की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. वहीं अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये पाइप किसके थे और आग से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है.

लोगों ने प्रशासन से की निगरानी बढ़ाने की मांग

घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है. स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉटों में ज्वलनशील सामान खुले में रखने पर चिंता जताई है और प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

धमतरी के बोड़रा में किसानों की फसल आग से बर्बाद, चना सरसो समेत गेहूं की फसल हुई राख
सूरजपुर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, रिहायशी इलाके में हड़कंप
ऐतिहासिक तहसील में भीषण आग, कलेक्टर ने किया दौरा, राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित लेकिन जल गया भवन

TAGGED:

IRRIGATION PIPES FIRE DHAMTARI
VIVEKANAND GALI FIRE INCIDENT
FIRE IN EMPTY PLOT DHAMTARI
धमतरी में आग
DHAMTARI FIRE NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.