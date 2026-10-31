4 फीसदी मासिक मुनाफे का लालच, 3.12 करोड़ की चपत! इंदौर से पकड़ा गया शेयर ट्रेडिंग ठगी का मुख्य आरोपी
धमतरी में वेल्थ ट्रैकर कार्यालय खोलकर निवेशकों को निशाना बनाया गया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:49 AM IST
धमतरी : शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने की चाहत कई निवेशकों को भारी पड़ गई. हर महीने 4 फीसदी मुनाफा देने का वादा, स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इकरारनामा और सुरक्षा के नाम पर बैंक चेक. निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए, लेकिन जब रकम वापस करने की बारी आई तो कथित निवेश कारोबारी गायब हो गया. धमतरी में 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी विक्रम सिंह शाह को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है.
ज्यादा कमाई का झांसा देकर ठगी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी धमतरी के कलेक्ट्रेट रोड स्थित अपने ‘वेल्थ ट्रैकर’ कार्यालय के जरिए लोगों को शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था. निवेश की गई रकम पर हर महीने 4 प्रतिशत ब्याज या मुनाफा देने का भरोसा दिलाया जाता था. शुरुआत में कुछ निवेशकों को लाभ की राशि देकर उनका विश्वास जीता गया, लेकिन बाद में मूलधन और मुनाफे का भुगतान बंद कर दिया गया.
25 लाख से शुरू हुई शिकायत, जांच में सामने आया करोड़ों का मामला
इस मामले की शिकायत बालोद जिले के गुरूर निवासी 62 वर्षीय शिवकुमार साहू ने की थी. शिकायत के अनुसार, उन्होंने अपने परिजनों के साथ आरोपी के पास 25 लाख रुपये निवेश किए थे. शुरुआत में रकम पर लाभ मिलने की उम्मीद बनी रही, लेकिन बाद में भुगतान नहीं हुआ. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. घटनास्थल धमतरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र में होने के कारण प्रकरण की विवेचना धमतरी पुलिस को सौंपी गई. पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह शाह के खिलाफ धारा 420 भादंवि में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या का दायरा बढ़ता गया. पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है.
किसी के 81 लाख, तो किसी के 60 लाख रुपये फंसे
इस मामले में कई निवेशकों की बड़ी रकम फंसने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, संगीता सिन्हा से 81 लाख रुपये, अंबिका प्रसाद सोनवानी से 60 लाख रुपये, भूषण सिन्हा से 28 लाख रुपये, चेतन सिन्हा से 16 लाख रुपये और प्रभुलाल सिन्हा से 12 लाख रुपये लेने की जानकारी जांच में सामने आई है. इनके अलावा अन्य निवेशकों की रकम भी इस मामले में शामिल है.
मासिक मुनाफे के आकर्षक वादे के साथ निवेशकों को इकरारनामा और चेक दिए जाते थे, ताकि उन्हें रकम सुरक्षित होने का भरोसा रहे. पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई करोड़ों रुपये की राशि आखिर कहां गई और किन खातों या माध्यमों से उसका लेन-देन किया गया.
तकनीकी साक्ष्यों ने पहुंचाया इंदौर तक
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की. इसी दौरान आरोपी की लोकेशन मध्यप्रदेश के इंदौर में मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर घेराबंदी की और विक्रम सिंह शाह को पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी को 29 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपी की उम्र 37 वर्ष है. उसका स्थायी पता हटकेशर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, धमतरी बताया गया है, जबकि वर्तमान पता रायपुर के अमलीडीह स्थित क्लासिक टॉवर का है.
मोबाइल, टैबलेट और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शेयर ट्रेडिंग के काम में इस्तेमाल किए जाने वाले दो मोबाइल फोन, एक टैबलेट और निवेशकों से संबंधित नोटरीकृत इकरारनामे व बैंक चेक जब्त किए हैं. इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच से मामले में और अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है.
एएसपी डीसी पटेल के मार्गदर्शन में आगे की जांच
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल ने बताया पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. अब जांच का मुख्य फोकस निवेशकों से प्राप्त रकम के लेन-देन, संभावित संपत्तियों और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने पर है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ठगी की रकम का पता लगाने में जुटी है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया भी की जा रही है.
पुलिस की अपील
शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के नाम पर हर महीने निश्चित और असामान्य रूप से अधिक मुनाफे की गारंटी देने वाली योजनाओं से सावधान रहें. निवेश करने से पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था की विश्वसनीयता और वैधानिकता की जांच जरूर करें. किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.
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