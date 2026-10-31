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4 फीसदी मासिक मुनाफे का लालच, 3.12 करोड़ की चपत! इंदौर से पकड़ा गया शेयर ट्रेडिंग ठगी का मुख्य आरोपी

धमतरी शेयर ट्रेडिंग ठगी का आरोपी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी : शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने की चाहत कई निवेशकों को भारी पड़ गई. हर महीने 4 फीसदी मुनाफा देने का वादा, स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इकरारनामा और सुरक्षा के नाम पर बैंक चेक. निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए, लेकिन जब रकम वापस करने की बारी आई तो कथित निवेश कारोबारी गायब हो गया. धमतरी में 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी विक्रम सिंह शाह को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है.

ज्यादा कमाई का झांसा देकर ठगी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी धमतरी के कलेक्ट्रेट रोड स्थित अपने ‘वेल्थ ट्रैकर’ कार्यालय के जरिए लोगों को शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था. निवेश की गई रकम पर हर महीने 4 प्रतिशत ब्याज या मुनाफा देने का भरोसा दिलाया जाता था. शुरुआत में कुछ निवेशकों को लाभ की राशि देकर उनका विश्वास जीता गया, लेकिन बाद में मूलधन और मुनाफे का भुगतान बंद कर दिया गया.