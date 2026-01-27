किसानों की परेशानी को लेकर धमतरी में कांग्रेस का चक्काजाम, कहा- भौतिक सत्यापन के नाम पर धान समर्पण कराया जा रहा
धमतरी में धान खरीदी को लेकर किसानों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. इस दौरान करीब एक घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 8:19 PM IST
धमतरी: जिले के ग्राम सम्बलपुर में मंगलवार को किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने नेशनल हाइवे-30 पर चक्काजाम कर दिया. करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी. हालांकि, अधिकांश वाहनों को भखारा मार्ग से रायपुर की ओर डाइवर्ट किया गया.
टोकन नहीं मिलने और रकबा समर्पण का विरोध
किसानों का आरोप है कि धान खरीदी के लिए टोकन नहीं काटे जा रहे हैं और जबरन रकबा समर्पण कराया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान सड़क पर धान और भूसा रखकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के प्रशासन द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं.
हर सोसाइटी में किसान परेशान हैं. कई किसानों को अब तक टोकन नहीं मिला है और भौतिक सत्यापन के नाम पर धान समर्पण कराया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ.- जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर
खरीदी ऐप बंद होने से बढ़ी परेशानी
किसानों ने बताया कि धान खरीदी की अंतिम तिथि से पहले ही खरीदी एप बंद कर दिया गया, जिससे कई किसानों के टोकन नहीं कट सके. इस वजह से धान बेचने में भारी दिक्कत हो रही है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के नाम, पता और रकबा की पूरी जानकारी लिखित रूप में प्रशासन को सौंपी.
एसडीएम ने दिया भरोसा
आंदोलन के दौरान एसडीएम पीयूष तिवारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों को समझाया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन किसानों का टोकन कट चुका है और जिनका धान वाजिब है, उनकी खरीदी की जाएगी.
ज्ञापन शासन को भेजा जाएगा
एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि कांग्रेस की ओर से धान खरीदी और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है. इस ज्ञापन को शासन तक भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर दो दिन के भीतर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो दो दिन बाद फिर से चक्काजाम किया जाएगा.