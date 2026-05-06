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भूमाफिया से परेशान..! धमतरी में जमीन बचाने की जंग, किसानों ने प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु

भूमाफिया से परेशान..! धमतरी में जमीन बचाने की जंग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

लाल बगीचा वार्ड निवासी किसान भास्कर मिश्रा सहित रत्नाबांधा के अन्य किसानों का कहना है कि पंचवटी कॉलोनी के पीछे उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है, जहां वे वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और इसी पर उनका परिवार निर्भर है. किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से पंचवटी कॉलोनी के भीतर से होकर अपने खेत तक पहुंचते थे, जो एक पुराना सार्वजनिक रास्ता था.

धमतरी: जिले में भूमाफिया के खिलाफ किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है. शहर से लगे रत्नाबांधा इलाके में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां अपनी ही पैतृक जमीन तक पहुंच से वंचित किए जाने पर किसान परेशान हैं. यहां तक कि परेशान किसानों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है. यह मामला न केवल जमीन विवाद का है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन-यापन और अस्तित्व से जुड़ा हुआ बन गया है.

रास्ते पर दीवार खड़ी हो गई

आरोप है कि हाल ही में कॉलोनी के पूर्व अध्यक्ष ने कथित तौर पर भूमाफिया के साथ मिलकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है. किसानों के अनुसार, रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे उनका खेत तक आना-जाना पूरी तरह से बाधित हो गया है. इस अचानक हुए बदलाव से किसान संकट में आ गए हैं, क्योंकि वे अब अपनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं.

ये रास्ता बंद करने के पीछे जमीन हड़पने की साजिश है. भूमाफिया लगातार जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं. इनकार करने पर अब रास्ता बंद करने जैसा काम हुआ है.- भास्कर मिश्रा, पीड़ित किसान

न्याय नहीं मिलने पर किसानों ने प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुहार लगाई, नहीं हुई सुनवाई

किसानों ने बताया कि वे इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन के पास गुहार लगा चुके हैं. कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम को आवेदन देकर न्याय की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लगातार अनदेखी और परेशानी से तंग आकर अब किसानों ने कलेक्टर को फिर से आवेदन सौंपा है और खेत तक पहुंच के लिए रास्ता बहाल कराने की मांग की है.

इच्छा मृत्यु की मांग

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसानों ने न्याय नहीं मिलने की स्थिति में इच्छा मृत्यु की मांग तक कर दी है. किसानों का कहना है कि यदि वे अपनी जमीन पर खेती ही नहीं कर पाएंगे, तो उनके सामने जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचेगा.

कलेक्टर का जवाब

इस पूरे मामले पर कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी तेजी से हस्तक्षेप करता है और क्या किसानों को उनकी जमीन तक पहुंच का अधिकार मिल पाता है या नहीं. फिलहाल रत्नाबांधा के किसान न्याय की आस लगाए प्रशासन की ओर देख रहे हैं.