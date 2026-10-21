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छत्तीसगढ़ के किसान का बेटा बना टेक गुरु, AI ब्रेन कर रहा डेवलप, स्कूली बच्चों को फ्री में सीखा रहे रोबोटिक्स, कोडिंग और 3D प्रिंटिंग

धमतरी के किसान का बेटा बना टेक गुरु ( ETV BHARAT )

धमतरी: कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती. धमतरी जिले के मगरलोड के रहने वाले देवव्रत सिन्हा इसकी मिसाल बनकर उभरे हैं. किसान परिवार से आने वाले देवव्रत ने बीटेक की पढ़ाई के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी या सरकारी पद की दौड़ में शामिल होने का नहीं सोचा. उन्होंने इसके बजाय तकनीक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का रास्ता चुना.

एआई और आईटी गुरु बने देवव्रत देवव्रत सिन्हा ने घर पर रहकर खुद नई-नई तकनीकें सीखीं और अब उसी ज्ञान को स्कूली बच्चों तक पहुंचाने में जुटे हैं. रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मशीन लर्निंग, कोडिंग, ड्रोन तकनीक और 3D प्रिंटिंग जैसे विषयों पर काम करने वाले देवव्रत स्टेम रोबो हब इंडिया के संस्थापक हैं. उनका मकसद बच्चों को केवल किताबों में तकनीक के बारे में पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने हाथों से प्रयोग करने, मॉडल बनाने और नई चीजें विकसित करने के लिए प्रेरित करना है.