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प्रगतिशील किसान अरुण सार्वा को मिला उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान, मसान डबरा को मिली नई पहचान

किसान अरुण सार्वा को सम्मान ( ETV BHARAT )

धमतरी: खेती किसानी में नवाचार करने और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने वाले किसान अरुण सार्वा को सम्मानित किया गया है. उन्हें रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से नवाजा. नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित ग्राम मसान डबरा में 34 कमार जनजातीय परिवारों के जीवन में आए बदलाव की कहानी भी अब मैगजीन के रूप में सामने आई है. इसके साथ ही सीएम साय ने पीएम जनमन योजना : आवासीय कॉलोनी मसान डबरा के बदलाव की कहानी से जुड़ी पत्रिका का विमोचन भी किया है. अरुण सार्वा को यह सम्मान मंगलवार को दिया गया.

आधुनिक खेती और नवाचार के लिए सम्मान खेती में नए प्रयोगों और सब्जी उत्पादन के जरिए किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को अरुण सार्वा के सम्मान की प्रमुख वजह माना गया. कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन और नई संभावनाओं को अपनाने की जरूरत के बीच यह सम्मान किसानों के योगदान और नवाचार आधारित खेती के महत्व को सामने लाता है.