प्रगतिशील किसान अरुण सार्वा को मिला उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान, मसान डबरा को मिली नई पहचान
नवाचार और सब्जी उत्पादन से किसानों को प्रेरित करने वाले किसान अरुण सार्वा की मेहनत रंग लाई है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 5:05 PM IST
धमतरी: खेती किसानी में नवाचार करने और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने वाले किसान अरुण सार्वा को सम्मानित किया गया है. उन्हें रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से नवाजा. नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा के आश्रित ग्राम मसान डबरा में 34 कमार जनजातीय परिवारों के जीवन में आए बदलाव की कहानी भी अब मैगजीन के रूप में सामने आई है. इसके साथ ही सीएम साय ने पीएम जनमन योजना : आवासीय कॉलोनी मसान डबरा के बदलाव की कहानी से जुड़ी पत्रिका का विमोचन भी किया है. अरुण सार्वा को यह सम्मान मंगलवार को दिया गया.
आधुनिक खेती और नवाचार के लिए सम्मान
खेती में नए प्रयोगों और सब्जी उत्पादन के जरिए किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को अरुण सार्वा के सम्मान की प्रमुख वजह माना गया. कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन और नई संभावनाओं को अपनाने की जरूरत के बीच यह सम्मान किसानों के योगदान और नवाचार आधारित खेती के महत्व को सामने लाता है.
34 कमार परिवारों की जिंदगी में आया बदलाव
समारोह में मसान डबरा की विकास यात्रा पर आधारित मैगजीन का विमोचन भी आकर्षण का केंद्र रहा. पत्रकार गोपी किशन कश्यप की पहल पर तैयार इस प्रकाशन में पीएम जनमन योजना के तहत 34 कमार जनजातीय परिवारों के लिए विकसित आवासीय कॉलोनी की तस्वीर पेश की गई है. इसमें परिवारों की पुरानी आवासीय परिस्थितियों से लेकर पक्के मकानों और व्यवस्थित आवासीय परिसर तक के सफर को चित्रों और विवरणों के माध्यम से दर्ज किया गया है.
मसान डबरा मैगजीन में किन बातों का जिक्र ?
मैगजीन में आवास निर्माण के साथ सड़क, पेवर ब्लॉक, फेंसिंग, केंद्रीय गार्डन, पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाओं को भी जगह दी गई है. इसका उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों की जानकारी देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने पर उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आ सकता है. मसान डबरा की यह कहानी जनजातीय परिवारों को बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल को सामने लाती है. मैगजीन के जरिए इस पूरे सफर को दस्तावेजी स्वरूप दिया गया है, ताकि विकास की इस पहल से दूसरे क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिल सके.
उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान मेरे लिए गौरव का विषय है. इससे किसानों के हित में काम करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. सब्जी उत्पादन और खेती में नए प्रयोगों के जरिए किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे- अरुण सार्वा, उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित किसान
मसान डबरा का अरुण सार्वा ने किया जिक्र
मसान डबरा की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए अरुण सार्वा ने कहा कि 34 कमार परिवारों के लिए आवासीय कॉलोनी का निर्माण केवल मकान बनाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन का आधार उपलब्ध कराना है. इस काम में संकल्प, सहयोग और जनभागीदारी की अहम भूमिका रही है. मसान डबरा में हुए बदलाव को मैगजीन के रूप में दर्ज किया जाना संतोष की बात है.