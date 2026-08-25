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धमतरी में 31 लोगों के परिवार का हुक्का पानी बंद, ''बात करने वालों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना''

''मेरे बच्चे दुकान से चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते, गांव के डॉक्टर तक हमारा इलाज नहीं करते''. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

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31 लोगों के परिवार का हुक्का पानी बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 8:51 PM IST

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धमतरी: ग्रामीण इलाकों में सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. ऐसा ही एक घटना ग्राम तर्रागोंदी से सामने आई है, जहां एक परिवार ने गांव के लोगों पर सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का-पानी बंद करने का आरोप लगाया. पीड़ित परिवार का कहना है कि 2 सालों से उन्हें गांव में सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया गया है. परेशान परिवार ने अब कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जांच और न्याय की मांग की है.

31 लोगों के परिवार का हुक्का पानी बंद

तर्रागोंदी निवासी धनेश्वर साहू के परिवार का कहना है कि उनके परिवार में करीब 31 सदस्य हैं. परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण करा रहा था. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने जमीन को अतिक्रमण बताते हुए निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई, जिसके बाद निर्माण पर रोक लगा दी गई. पीड़ित परिवार का दावा है कि जमीन उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज रही है और इसी जमीन को लेकर विवाद है. पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से भी उनके खिलाफ कोई शिकायत इस संबंध में नहीं है.

31 लोगों के परिवार का हुक्का पानी बंद (ETV Bharat)

बात करने वालों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

पीड़ितों के मुताबिक, जमीन विवाद के बाद उनके परिवार को गांव में सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. आरोप है कि ग्रामीण उनसे बातचीत करने और लेन-देन से भी परहेज कर रहे हैं. यहां तक कि परिवार के छोटे बच्चों को गांव की दुकानों से सामान नहीं दिए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है. पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके मवेशियों को चराने से चरवाहे ने इनकार कर दिया है. इसके अलावा गांव में होने वाले छोटे-मोटे कामों के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया जाता. परिवार का कहना है कि इस तरह लगातार उपेक्षा और सामाजिक दूरी के कारण उन्हें मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है.

हम पूरे परिवार के साथ यहां न्याय मांगने के लिए आए हैं. 2 सालों से हमारा हुक्का पानी गांव में बंद है. गांव के लोग हमसे बात नहीं करते हैं. गांव के डॉक्टर भी हमारा इलाज नहीं करते हैं. विवाद की वजह है कि गांव के लोग आरोप लगाते हैं कि आपके मकान की वजह से गांव का बंदोबस्त बदल गया है, वो कहते हैं कि जो घर आपने बनाया है उसे तोड़ने की बात वो कहते हैं. कहते हैं कि आप लोगों की वजह से जमीन की बंदोबस्त बदल गया है: रोशनलाल साहू, शिकायकर्ता

हमारे साथ कोई बात नहीं करता है. अगर कोई बात करेगा तो उससे गांव के लोग 10 हजार का जुर्माना लगाएंगे. हम घुट-घुटकर जी रहे हैं. हमारे बच्चे एक चॉकलेट के लिए भी दुकान नहीं जा सकते हैं: हेमलता साहू, शिकायतकर्ता

हुक्का पानी बंद कर दिया गया है. हम घर के बाहर नहीं निकलते हैं. बाहर से सामान लेकर हम आते हैं: सरोज बाई, शिकायतकर्ता

एसडीएम को हमने जांच के लिए कहा है. एसडीएम दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाएंगे फिर ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ऐसा क्यों हुआ: इंदिरा देवहारी, अपर कलेक्टर, धमतरी

कलेक्टर से मांगी मदद और न्याय की लगाई गुहार

पीड़ित परिवार के सदस्य रोशनलाल साहू ने बताया कि जमीन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड को लेकर उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी. परिवार का कहना है, जमीन के रिकॉर्ड में भी त्रुटियां हैं, जिन्हें सुधारने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. पीड़ित रोशनलाल साहू का कहना है, मामले को लेकर पहले भी शिकायतें की गईं, लेकिन राहत नहीं मिली. अब परिवार जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जमीन विवाद का निराकरण करने और कथित सामाजिक बहिष्कार से राहत दिलाने की मांग की है.

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