बेटे ने की आत्महत्या, दुख की घड़ी में परिजनों का बड़ा फैसला

बेटे ने की आत्महत्या, दुख की घड़ी में परिजनों का बड़ा फैसला
धमतरी में सिंधी समाज के एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक परिवार का इकलौता बेटा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 7:59 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 9:29 AM IST
धमतरी: शहर के रिसाई पारा वार्ड में एक युवक ने घर में अपनी जीवन लीला खत्म कर ली. युवक का नाम सोयम वाधवानी है. उसकी उम्र 28 वर्ष दी. बुधवार सुबह परिजनों ने जब सोयम को बेहोश देखा तो तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर गए. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मौत के बाद भी सोयम की आंखे देखेगी दुनिया: जवान बेटे की मौत से परिवार के लोग टूट गए. लेकिन इस दुख की घड़ी में परिजनों ने बड़ा फैसला लेते हुए बेटे की आंखें दान करने का फैसला किया. परिवार का कहना है कि वे चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी युवक की आँखें किसी जरूरतमंद की ज़िंदगी में रौशनी लाएं. इसी वजह से मृतक सोयम वाधवानी के नेत्र का दान किया गया है. इस निर्णय की खूब सराहना की जा रही है. समाज के लोगों का कहना है कि परिवार ने विपत्ति की घड़ी में भी समाज के लिए एक मिसाल पेश की है.
सिंधी समाज के लोगों ने की तारीफ: सिंधी समाज के अशोक चरवानी और ओमप्रकाश चावला ने बताया "हमारे समाज में आकस्मिक घटना हुई है. एक युवक का आकस्मिक निधन हो गया है. परिवार वालों ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, उनके नेत्रदान का फैसला लिया. क्योंकि नेत्रदान महादान होता है. मृत्यु के बाद भी नेत्र दुनिया देख सकते हैं. किसी का सहारा बन सकती है. उन परिवार को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी कड़ी स्थिति में भी फैसला लिया और उस बच्चे का नेत्रदान किया."
धमतरी जिला अस्पताल में पूरी हुई प्रक्रिया: जिला अस्पताल के डॉक्टर तेजस शाह ने बताया कि बुधवार दोपहर में रिसाईपारा निवासी सोयम वाधवानी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था. जांच के बाद मृत पाया गया. परिवार वालों ने निर्णय लिया कि नेत्र दान करना है. इसके बाद हमने पूरी प्रक्रिया करते हुए नेत्र दान को पूर्ण किया है.
घर का इकलौता बेटा था: सोयम ने आत्महत्या क्यों की यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया गया कि सोयम अपने घर का इकलौता बेटा था. उसकी एक बहन भी है. पिता विजय वाधवानी की छोटी सी किराने की दुकान है. उसी से गुजर बसर चलता है.